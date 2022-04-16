«Я бы сказал Путину: Заключай мир, дурак» 17 Томас Фридман, The New York Times

16.04.2022, 10:30

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Томас Фридман

Какой будет вторая фаза войны России против Украины?

Когда Владимир Путин приступает к реализации своего плана Б — масштабной военной операции для того, чтобы попытаться отхватить хотя бы небольшой кусочек восточной Украины, чтобы оправдать свою незаконную войну, — мне пришло в голову: кто мог бы дать ему лучший совет прямо сейчас? Я остановился на одном из ведущих американских преподавателей великой стратегии, Джоне Аркилле, который недавно ушел в отставку с должности заслуженного профессора оборонного анализа в Военно-морской аспирантуре США. Когда я позвонил Аркилле и спросил его, что он сегодня скажет Путину, он не колеблясь, ответил: «Я бы сказал: Заключай мир, дурак».

Это также известно как первое правило ям: когда ты попал в нее, перестань копать. Аркилла не взял эту фразу с потолка. После высадки в Нормандии 6 июня 1944 года в день «Д» стало ясно, что немцы не могут сдержать плацдарм союзников. Поэтому, после того как немецкая контратака под Каном 1 июля потерпела неудачу, главнокомандующий немцами на этом фронте фельдмаршал Герд фон Рундштедт позвонил в Берлин, чтобы сообщить о поражении начальнику штаба армии Вильгельму Кейтелю, который затем спросил его: «Что делать?» — на что фон Рундштедт ответил известной фразой «Заключайте мир, дураки! Что еще можно сделать?»

На следующий день фон Рундштедт был смещен — что мало чем отличается от того, что только что сделал Путин, введя нового высокопоставленного генерала, который с безудержной жестокостью помог подавить оппозиционное движение в Сирии, для руководства второй фазой его войны. Это не сработало для немцев, и, не делая никаких прогнозов, Аркилла объяснил, почему он считает, что армия Путина тоже может встретить очень жесткое сопротивление со стороны недоукомплектованных и недовооруженных украинцев на этом новом этапе.

Начинается, утверждал он, новый этап в этой украинско-российской войне: «Во многих отношениях эта война является гражданской войной в Испании нашей эпохи. В той войне многие виды оружия, такие как пикирующие бомбардировщики „Штука“ и танки „Panzer“, были испытаны немцами, и союзники тоже чему-то научились перед Второй мировой войной. То же самое делается в Украине, когда речь идет о войне нового поколения».

Ждите, что россияне приспособятся и скорректируют тактику

Недавно Аркилла опубликовал книгу о войне нового поколения «Битскриг: новый вызов кибервойны».

«В этой книге я изложил три новых правила ведения войны, и все из них, как я вижу, применяются украинцами, — пояснил он. — Во-первых, много маленького побеждает большое и тяжелое. Украинцы действуют подразделениями на уровне отделений, вооруженных „умным“ оружием, и они способны разрушать гораздо более крупные соединения и атаковать тихоходные громкие вертолеты и так далее. Так что, несмотря на то, что русские превосходят их численностью, у украинцев гораздо больше боевых активных единиц — в каждой обычно от восьми до десяти солдат».

Аркилла сказал, что эти небольшие украинские подразделения, вооруженные высокоточным интеллектуальным оружием, таким как дроны-убийцы, зенитные орудия и легкие противотанковые средства, «могут уничтожить гораздо более крупные и хорошо вооруженные танковые подразделения русских».

По его словам, второе правило современной войны, действующее в Украине, «заключается в том, что обнаружение противника всегда важнее обхода с фланга. Если вы сможете найти врага первым, вы сможете его уничтожить. И особенно, если противник состоит из нескольких крупных частей, таких как колонна танков и бронетранспортеров длиной 40 миль, вы выбьете их к черту своими небольшими отрядами, без необходимости обходить их с флангов, применяя равные им силы».

«Украинцы очень хорошо используют небольшие беспилотники, особенно турецкие беспилотники, которые просто великолепны», — сказал Аркилья.

Но на самом деле это «человеческие датчики» — неофициальный украинский наблюдательный корпус — уничтожают русских. Да, бабушки с айфонами превосходят спутники. «Украинский наблюдательный корпус состоит из бабушек, детей и всех, у кого есть смартфон», — сказал он. «И они звонят и сообщают места, где находятся российские части и куда они движутся. Таким образом, у украинских сил есть большое преимущество в обнаружении русских в этой большой стране, и это дает их небольшим подразделениям с умным оружием необходимую оперативную информацию.

По словам Аркиллы, третье правило войны нового века, действующее в Украине, заключается в том, что «роение всегда лучше, чем наращивание». Он объяснил: «Война больше не просто игра чисел. Вам не нужны большие числа, чтобы завалить противника большим количеством небольшого умного оружия. Я уверен, что вы видели несколько видеороликов с этими русскими танками и колоннами, когда внезапно один танк уничтожается спереди, а затем другой — сзади, так что русские не могут маневрировать, а затем их просто убивают».

Поскольку это следующая фаза войны, а русские не глупы, они наверняка приспособятся к фазе 2, не так ли?

Аркилла утверждает, что русские продолжат использовать массированные бомбардировки, «и они будут еще менее сдержанными в отношении этого на востоке Украины, чем на ее западной территории. Но завалы усложняют завоевание. Вспомните Сталинград». Нацисты разбомбили Сталинград до стадии Каменного века во время Второй мировой войны, но затем им пришлось попытаться пройти через завалы небольшими отрядами, и они не смогли этого сделать.

Так что ждите, что россияне скорректируют тактику. «Русские продемонстрировали способность учиться и адаптироваться, — сказал Аркилла. — В первую зимнюю войну против финнов — с 1939 по 1940 год — то же самое произошло с русскими, когда они впервые вторглись в Финляндию. Они были разбиты финнами, использующими эту тактику небольших групп. Русским пришлось отступить, но они реорганизовались, а затем вернулись немного умнее и, в конце концов, сокрушили противника. Насколько я понимаю, россияне на самом деле активизировали больше своих подразделений морской пехоты, которые привыкли действовать небольшими группами». Так что ожидайте, что на следующей фазе они будут применять более тяжелую пехоту и более легкие танки.

При этом, добавил он, украинцы «по-прежнему должны иметь преимущество с точки зрения поиска, и они уже привыкли действовать в этих очень маленьких подразделениях. Россияне гораздо более централизованы. Одна из причин, по которой погибло так много генералов, заключается в том, что на тактическом уровне у них нет людей, уполномоченных принимать быстрые решения в перестрелке, только генералы могут это делать, поэтому им приходилось выходить на передовую и делать то, что обычно делают лейтенанты и сержанты в американской армии».

Одним из наиболее интригующих аспектов конфликта в Украине является явное отсутствие кибервойны со стороны России. «Россияне использовали средства атаки из киберпространства, чтобы подорвать украинское командование и управление, но в целом это не имело большого эффекта из-за очень децентрализованных операций регулярных и ополченческих сил обороны Украины», — пояснил Аркилла.

В то же время россияне, похоже, не желают проводить крупные кибератаки на инфраструктуру в Соединенных Штатах и других странах НАТО, помогающих Украине, из опасения, что это позволит НАТО узнать о самых передовых киберинструментах России и создать защиту от них. России нужно сохранить свое кибероружие для большой войны с Западом. Таким образом, заметил Аркилла, «возможно, когда дело доходит до стратегической кибервойны, перспектива для всех сторон столкнуться с гарантированным взаимным разрушением может фактически привести к своего рода киберсдерживанию».

Что касается хваленого превосходства России в воздухе, «мы уже видели, насколько уязвимы их самолеты и вертолеты для „Стингеров“. Это не изменится на следующем этапе войны», — считает Аркилла.

В целом, сказал Аркилла, «я не говорю, что русских изгонят с востока Украины. Я пытаюсь ответить на вопрос: почему у украинцев все так хорошо получилось? Да потому, что они применили все эти новые правила современной войны».

И поскольку они, несомненно, будут продолжать это делать, это предвещает новый долгий, ужасный, взаимно разрушительный виток войны, в котором ни одна из сторон, вероятно, не сможет нанести сокрушительный удар. А после этого — кто знает?

Я все еще надеюсь, что глупец Путин в конечном итоге будет стремиться к грязной, спасающей лицо сделке, включающей вывод российских войск, некий независимый статус для более пророссийски настроенных восточных регионов Донецкой и Луганской областей и нечленство Украины в НАТО, но предоставление ей зеленого света на вступление в Европейский союз, все это вместе с гарантиями безопасности от нового российского вторжения.

Надеюсь, это случится скоро.

«Чем дольше продолжаются боевые действия, чем жестче украинское сопротивление благодаря способам ведения войны, которые они осваивают, тем больше растет риск эскалации, — сказал Аркилла. — Но Путин заставил российское гражданское общество подчиниться. И российские военные, столь смущенные своей относительно плохой работой, вряд ли предадут его. Таким образом, он, вероятно, думает, что у него достаточно времени для деэскалации».

Вот так, дамы и господа, маленькие войны становятся большими войнами.

«Недавно я перечитал «Августовские пушки» Барбары Тачман — о том, как великие державы споткнулись о Первую мировую войну, — сказал Аркилла. — Это поучительная история, которая все еще остается актуальной».

Томас Фридман, The New York Times

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