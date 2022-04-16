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Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева

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  • 16.04.2022, 10:48
  • 5,484
Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева

На месте обстрела работают спасатели и медики.

Российские войска утром 16 апреля обстреляли Дарницкий район на окраине Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах», — отметил Кличко.

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