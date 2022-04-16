«Путина ждет мучительная смерть» 6 16.04.2022, 11:06

7,956

Самый молодой мольфар предсказал итог войны в Украине.

Последствия для России из-за войны в Украине будут колоссальные. Как говорит самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук, многие знали, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину, и это только вопрос времени.

"Существует старое пророчество, озвученное еще в 2000-х годах, в котором говорилось, что в будущем к России присоединятся такие страны как Украина, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония. Наверное, этим пророчеством еще кто-то пользуется, но могу точно сказать, что оно потеряло свою актуальность – такого точно не случится. Более того, если агрессия со стороны Российской Федерации продолжится – ее ждет крах, кризис, голодные бунты, а это может привести к тому, что страна разделится и территориально переедет в другие государства. То есть, России может вообще не быть на мировой карте", – рассказал Мольфар Орест, передает "Зірковий шлях".

А вот окончание правления и жизни президента России будет мучительным.

"Еще в 2014 году я проводил гадание, из которого получил ответ, что это человек, в которого вселился злой дух. Он умрет от тяжелой болезни в ближайшее время. Я чувствую, что это произойдет в течение 2-х лет. По ощущениям многих мольфаров – у Путина онкология", – прокомментировал провидец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».