Ученые: Картошка тормозила развитие первых цивилизаций 2 16.04.2022, 11:25

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Народы, полагавшиеся на корнеплоды и клубни, так и остались на уровне примитивных племенных сообществ.

Появление первых цивилизаций обычно связывают с сельским хозяйством. Оно позволило получать излишки пищевых ресурсов, которые можно изымать и использовать для поддержки иерархических структур, возникновения элит, а в итоге – и прото-государств. Однако авторы новой статьи, опубликованной в Journal of Political Economy, показали, что это не всегда так. Для развития цивилизованных сообществ нужны излишки не любых съедобных растений, а злаков.

Авторы новой работы – трое профессоров из Великобритании, Израиля и Италии: Джорам Мэйшар (Joram Mayshar), Омер Моав (Omer Moav) и Луиджи Паскали (Luigi Pascali) – заметили, что многие человеческие группы использовали сельскохозяйственные практики на протяжении тысяч лет, при этом не развивая ничего сложнее примитивных вождеств. У них так и не появилось ни богатых элит, взявших на себя войну и управление, ни достаточно сложной внутренней структуры, ни городов, ни других черт «цивилизованности».

Поэтому исследователи собрали и проанализировали большой массив данных о древних человеческих сообществах: сведения о численности и сложности иерархии, доступности диких предков одомашненных растений, урожайности местности и т.п. Оказалось, что возникновение цивилизаций происходило лишь в тех группах, что выращивали злаки, а не корнеплоды, причем чаще – у тех, где корнеплоды вообще долгое время массового не использовались. Ученые связывают это с тем, что плоды злаков (рис, рожь, пшеница, кукуруза и т.п.) намного более калорийны, позволяя накапливать более питательные запасы.

Зерна злаков компактны и в подходящих условиях могут храниться годами. В отличие от них, корнеплоды (картофель, морковь, репа, капуста и т.д.) быстро портятся, тяжелы и содержат сравнительно мало калорий. Изымать их и сохранять для поддержки «элитарных» уровней социальной иерархии почти бессмысленно. Так, ряд сообществ в Южной Америке полагаются на плоды маниока; собирать их здесь можно круглый год, но собранные, они быстро гниют, поэтому крайне плохо приспособлены для накопления излишков. При этом соседние культуры инков и майя выросли именно на злаках – кукурузе.

Авторы отмечают, что все эпицентры возникновения первых цивилизаций связаны с максимальным количеством доступных для доместикации диких злаков. И наоборот, в регионах, где корнеплоды и клубни дают достаточный урожай, они как будто тормозили развитие обществ. По-видимому, это связано с тем, что крестьяне могли полагаться на эти плоды, чтобы обеспечивать себя, и не создавали достаточных избытков продовольствия для элит. «Характер растений, которые выращивали древние крестьяне, имеет большее значение, нежели сам факт выращивания», – резюмируют ученые.

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