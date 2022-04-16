Осадки в виде «Града»: украинская артиллерия «горячо» встретила оккупантов 16.04.2022, 11:43

Удар по захватчикам нанесли воины бригады имени князя Владимира Мономаха.

Генштаб ВСУ показал работу украинских артиллеристов.

На кадрах, опубликованных в Facebook, артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха работают "Градами" по позициям российских захватчиков.

"Последние дни погода не радовала теплом, но артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха "горячо" встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам российской федерации. Они же предупреждали, что возможны осадки в виде Града. Вечных мучений в аду, русский оккупант! Слава Украине! Героям Украины Слава!" - отметили в Генштабе ВСУ.

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