18-летний политзаключенный из Бреста женился прямо в колонии 2 16.04.2022, 12:24

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Давид Збаранский

Со своей невестой Давид Збаранский познакомился еще на свободе.

18-летний политзаключенный Давид Збаранский вступил в брак в бобруйской колонии общего режима. Об этом сообщает брестское отделение правозащитного центра «Весна».

Со своей возлюбленной по имени Алина Давид познакомился еще до заключения, а предложение руки и сердца сделал во время свидания в СИЗО — несмотря на то, что обстановка там не располагала к романтике: разговаривать приходилось по телефону через стеклянную перегородку в присутствии надзирателя.

По данным правозащитников, пара заключила брак 13 апреля.

К лишению свободы на три года в колонии общего режима Давида приговорили за участие в акции протеста в Бресте 10 августа 2020 года (суд посчитал ее «массовыми беспорядками»). На момент августовских событий молодой человек был несовершеннолетним — ему исполнилось 17 лет.

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