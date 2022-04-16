Российские Су-35 вылетали из белорусских Барановичей бомбить Львовскую область 37 16.04.2022, 12:19

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Украинские ПВО сбили четыре крылатые ракеты.

Утром 16 апреля из самолетов Су-35 российские оккупанты выпустили ракеты по Львовской области. Четыре ракеты были уничтожены ПВО ВСУ.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты!» — сообщил он.

Отмечается, что истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи (Беларусь).

Ранее сообщалось, что во Львовской области во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали силы противовоздушной обороны ВСУ.

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