Террорист Гиркин: В случае поражения в Украине Путина ждут три сценария 29 16.04.2022, 12:33

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Игорь Гиркин

Войска РФ повторяют ошибку нацистской армии на Курской дуге.

Оккупационные войска России повторяют ошибку нацистской армии Гитлера на Курской дуге, пытаясь окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе.

Достичь такой цели практически невозможно, заявил бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), сообщает glavred.info.

По его словам, в случае поражения в Украине Путина может ждать три сценария: бегство в Китай, суд в Гааге или смерть.

"Сейчас у Путина нет вообще никаких шансов в случае поражения не оказаться в Гааге – если только в Китай сбежит. Итогом этого поражения будет не только распад России, но его полный крах как человека, как государственного деятеля", – заявил Гиркин.

Гиркин также рассказал, что в оккупированных Донецке и Луганске прошла тотальная мобилизация. Под нее попали даже профессора вузов, в том числе те, кто старше 50 лет. Более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте, по словам Гиркина, не умеют заряжать автомат.

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