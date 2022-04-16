Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину 1 16.04.2022, 13:20

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Количество «200-х» и уничтоженной техники врага растет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие потери противника:

Личный состав - около 20 100 человек

Танки - 762

Боевые бронированные машины - 1982

Артиллерийские системы - 371

РСЗО - 125

Средства ПВО - 66

Самолеты - 163

Вертолеты - 145

Автомобильная техника - 1458

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 138

Специальная техника - 26

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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