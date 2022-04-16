Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину

Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину1
- 16.04.2022, 13:20
- 6,796
Количество «200-х» и уничтоженной техники врага растет.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие потери противника:
Личный состав - около 20 100 человек
Танки - 762
Боевые бронированные машины - 1982
Артиллерийские системы - 371
РСЗО - 125
Средства ПВО - 66
Самолеты - 163
Вертолеты - 145
Автомобильная техника - 1458
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 138
Специальная техника - 26
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.