Киевлянам рассказали, за сколько минут долетают ракеты из Крыма и Беларуси 8 16.04.2022, 13:29

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Жителей украинской столицы призвали не пренебрегать воздушной тревогой.

У жителей Киева в случае запуска российской ракеты из Беларуси есть всего 10 минут на то, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Об этом рассказал генерал СБУ в отставке, нардеп Андрей Кожемякин в интервью главному редактору gordonua.com Алесе Бацман.

Он отметил, что многие киевляне после освобождения от оккупантов Киевской области расслабились и менее активно реагируют на воздушную тревогу.

"В первые две-три недели люди в Киеве спускались в бомбоубежища, прятались в подвалах. Это было системно, многие жили в укрытиях с детьми, не поднимались на поверхность. Ракетных ударов после освобождения Киевской области стало меньше. Человеку свойственно расслабляться. Особенно тем, кто не служил в Вооруженных силах, не подчинялся уставу. Поэтому нужно вести разъяснительную работу. Враг еще не разбит. Он на нашей территории. Угроза остается", – пояснил Кожемякин.

Он также уточнил, что ракета, выпущенная из оккупированного Крыма, летит 30-40 минут.

"К сожалению, нет столько времени, когда ракета вылетает из Беларуси. Время сокращается в три раза – 10–12 минут подлет. Наша ПВО работает эффективно, но все равно есть ситуация, когда ракеты достигают цели. Но и сбитые ракеты представляют угрозу для домов, когда рассыпаются обломки. Благодаря помощи партнеров, американской, британской, польской разведок, мы получаем очень быстро информацию о старте ракет. Как только срабатывает сирена, надо сразу направляться в бомбоубежище или идти в другое укрытие, которое защитит", – подчеркнул нардеп.

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