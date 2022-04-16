«Не покупают — заводы стонут, разметают — чиновники боятся дефицита» 14 16.04.2022, 14:23

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Почему в Беларуси резко взлетели цены на сахар?

Производители сахара подняли отпускные цены на 60 копеек. Как пояснили в «Белгоспищепроме», это сделали для защиты внутреннего рынка, чтобы товар не вывезли в Россию. При этом розничные цены в некоторых торговых сетях выросли заметнее, чем прибавили к стоимости производители.

Издание zerkalo.io рассказывает, почему так произошло и какая ситуация в целом в сахарной отрасли.

Чиновники говорят, что заводы не повышали цены на сахар с 2016 года. Это так?

Что касается цен на белый кристаллический сахар, то так и есть, по всей видимости. К примеру, на сайте Скидельского сахарного комбината указано, что на 1 января этого года действовали отпускные цены, которые установили в августе 2016 года.

Сейчас заводы подняли отпускные цены на 60 копеек.

Так почему сахар подорожал в магазинах больше, чем на 60 копеек?

Торговля приплюсовывает к отпускным ценам производителей свою надбавку. Так, в начале марта власти разрешили производителям сахара и торговле в течение двух месяцев поднять стоимость этого товара — на 6% к ценам на конец прошлого года.

К примеру, 24 марта килограмм сахара от Городейского комбината стоил 1,77 рубля, а сегодня — 2,49 рубля. Рост — 72 копейки.

При этом в некоторых торговых сетях сахар сейчас продают еще дороже. К примеру, в могилевской сети «Перекресток» ценник доходит до 2,55 рубля (Скидель), а в Green — до 2,57 рубля (Жабинка).

В России сахар дороже, чем у нас? А в Литве и Польше?

— Сейчас — да. После начала войны в Украине россияне начали активно скупать продукты, в том числе сахар. В этой ситуации цены на него заметно выросли. То, что этот товар стал у РФ дороже, чем у нас, — нетипичная ситуация. Как правило, раньше было наоборот. В этой ситуации чиновникам приходилось даже вводить нижний порог цен, по которым в нашей стране могут продавать сахар, потому что российский стоил ощутимо дешевле. Такое госрегулирование вводили, к примеру, в 2020 году. В итоге к октября с полок исчез дешевый российский сахар, его нету у нас в продаже до сих пор (как минимум, в крупных торговых сетях).

Самый дешевый сахар, который нам удалось найти на сайтах российских торговых сетей, продают по 2,6 белорусских рубля в пересчете.

Для сравнения: в Литве в службе доставки Barbora сахар можно купить за 1,8 рубля, а в Польше в Auchan — 2,3 рубля. То есть в Литве сахар стоит на том же уровне, что и в Беларуси до его подорожания.

Напомним, ранее в феврале в Беларуси правительство ввело лицензирование на вывоз сахара, а в апреле — запретило вывозить из страны больше 1 килограмма этого и некоторых других товаров.

Сахарным заводам требуется поддержка

В марте трем из четырех сахарных заводов решили под правительственные гарантии выдать кредиты: Скидельскому сахарному комбинату — 54,5 млн рублей, Городейскому сахарному комбинату — 40 млн рублей, а также Жабинковскому сахарному заводу — 49,5 млн рублей. Как сообщалось, деньги пойдут на закупку «продукции растениеводства урожая 2022 года».

У сахарных заводов ранее возникали финансовые трудности. К примеру, в 2020 году, когда власти вводили минимальные цены на сахар, в МАРТ такое решение поясняли «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж». Падение продаж, как мы писали выше, было в том числе из-за более дешевого российского сахара. Получается, что когда белорусы снижают покупку сахара, то это сказывается на финансовом состоянии заводов-производителей, а когда на этот товар ажиотаж, то чиновники опасаются, что возникнет дефицит.

Дефицит сахара может возникнуть только из-за ажиотажа на него и вывоза товара в РФ?

Есть как минимум еще одна причина, по которой чиновники опасаются возможного дефицита сахара. В 2021 году урожай сахарной свеклы в Беларуси был хуже, чем годом ранее. К тому же сахарные заводы в прошлом году позже обычного начали переработку свеклы, это может быть связано с жарой, которая повлияла на сахаристость свеклы. На этом фоне во второй половине сентября в некоторых магазинах наблюдалась нехватка сахара. Профсоюзы и вовсе заявляли про его дефицит. Тогда Беларусь заметно сократила импорт и экспорт этого товара. В Минсельхозпроде заявляли, что «ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет».

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