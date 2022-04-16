Россия запретила въезд Борису Джонсону и правительству Британии 27 16.04.2022, 14:32

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Список опубликован сегодня.

Министерство иностранных дел России ввело «ответные санкции» против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Так, теперь в Россию не смогут въехать:

премьер-министр Борис Джонсон;

заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;

министр иностранных дел Лиз Трасс;

министр обороны Бен Уоллес;

министр транспорта Грант Шаппс;

министр внутренних дел Прити Пател;

министр финансов Риши Сунак;

министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;

министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;

заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;

первый министр Шотландии Никола Стерджен;

генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;

депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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