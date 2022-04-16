Россия запретила въезд Борису Джонсону и правительству Британии

Россия запретила въезд Борису Джонсону и правительству Британии27
- 16.04.2022, 14:32
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Список опубликован сегодня.
Министерство иностранных дел России ввело «ответные санкции» против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Так, теперь в Россию не смогут въехать:
премьер-министр Борис Джонсон;
заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;
министр иностранных дел Лиз Трасс;
министр обороны Бен Уоллес;
министр транспорта Грант Шаппс;
министр внутренних дел Прити Пател;
министр финансов Риши Сунак;
министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
первый министр Шотландии Никола Стерджен;
генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.