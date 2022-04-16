В Мариуполе разгораются все более яростные бои 9 16.04.2022, 14:51

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Оккупанты бросают все силы на штурм города.

В Мариуполе, который оккупанты держат в осаде почти с начала своего вторжения в Украину, ситуация становится все более напряженной. Оккупанты бросают все силы на штурм города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24tv.ua. По его словам, боевые действия становятся яростнее.

Он подчеркнул, что появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерении штурма "Азовстали" и порта после использования авиабомб большой мощности типа ФАБ-3000 и других.

"Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня бесчеловечности и применения оружия массового поражения", – констатировал Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя рассказал, что процедура фильтрации в городе набрала максимальные обороты.

"В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инициирование расстрела", – рассказал он.

"В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна, работаем.

Обратите внимание! По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд и выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин", – сообщил Петр Андрющенко.

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