Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку Украины

Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку Украины6
- 16.04.2022, 15:00
- 5,656
Видеофакт.
На Дальнем Востоке РФ, в городе Хабаровск задержали двух мужчин, которые вышли на митинг в поддержку Украины. Соответствующее видео опубликовал в Twitter проект Activatica, передает glavred.info.
Один из мужчин стоял с плакатом "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он скандировал: "Цена нашего молчания - жизни детей!" и "Нет ядерной зиме!".
Еще один мужчина стоял в пикете с плакатом цвета украинского флага и надписью "Я не боюсь". Стоявшие вокруг него люди некоторое время кричали лозунг: "Мы не боимся!".