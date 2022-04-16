Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку Украины 6 16.04.2022, 15:00

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Видеофакт.

На Дальнем Востоке РФ, в городе Хабаровск задержали двух мужчин, которые вышли на митинг в поддержку Украины. Соответствующее видео опубликовал в Twitter проект Activatica, передает glavred.info.

Один из мужчин стоял с плакатом "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он скандировал: "Цена нашего молчания - жизни детей!" и "Нет ядерной зиме!".

Еще один мужчина стоял в пикете с плакатом цвета украинского флага и надписью "Я не боюсь". Стоявшие вокруг него люди некоторое время кричали лозунг: "Мы не боимся!".

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