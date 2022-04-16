Председателя Независимого профсоюза «Нафтана» судили четвертый раз подряд 3 16.04.2022, 15:19

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Ольга Бритикова

Ольгу Бритикову арестовали еще на 15 суток за пост «Нет войне» в Instagram.

Председателя Независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову судили четвертый раз подряд, сообщает ПЦ «Весна».

Новополоцкую активистку Ольгу Бритикову задержали еще 27 февраля во время «референдума» на избирательном участке. Сначала ее обвинили в фотографировании бюллетеня, за что суд наказал ее 15-суточным арестом.

Через несколько дней над Ольгой состоялся уже второй суд. Ей назначили еще 15 суток за то, что она к своей куртке прицепила надписи: «Не вайне», «Нет войне», «No war».

Третий раз Ольгу судили за бумаги с теми же надписями, только уже на окнах квартиры. На суде она пояснила, что на другой стороне листов она написала для себя слова молитвы. Кроме этого, она заявила, что надписями на листах она высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации в Украине, а свобода выражения ей гарантирована Конституцией. Результат — очередные 15 суток.

13 апреля Ольга должна была выйти на свободу, но милиционеры сказали, что она задержана на 72 часа. Позже стало известно, что ее снова арестовали на 15 суток. По предварительной информации, на этот раз ее осудили за пост «Нет войне» в Instagram.

За решеткой во временном изоляторе города Ушачи Бритикову будут содержать, следовательно, как минимум 60 суток.

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