Как работает комплекс береговой обороны «Нептун», сжегший «Москву» 1 16.04.2022, 15:29

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Украинское оружие уже вошло в историю.

Успешный залп противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва" - один из примеров искусного и максимально эффективного использования украинского высокоточного оружия.

К тому же это первый случай поражения крейсера противокорабельной ракетой за всю историю этого типа оружия. К тому же сразу абсолютно успешный, пишет УНИАН.

Комплекс "Нептун"

РК-360МЦ "Нептун" недаром называют комплексом, потому что это целый ряд машин, взаимодействующих друг с другом, а не только одна крылатая ракета.

В состав комплекса "Нептун", который организационно является дивизионом, входит:

пусковая установка УСПУ-360 – 6 единиц;

транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 – 6 единиц;

транспортная машина ТМ-360 – 6 единиц;

подвижный командный пункт дивизиона РКП-360 – 6 единица.

В каждой пусковой установке – 4 ракеты Р-360, с дальностью пуска до 280 км и 150-кг боевой частю. Столько ракет размещаются на каждой заряжающей и транспортной машине. Таким образом, полный залп из "Нептуна" составляет 24 ракеты, каждая из которых может быть наведена на свою отдельную цель.

Интервал между пусками составляет до 5 секунд, то есть отстреляться залпом комплекс может за 20 секунд, после чего пусковые сворачиваются в походное положение и сменяют позицию. После чего перезаряжаются и снова готовы к бою.

Но необходимо отметить, что на вооружение Вооруженных Сил Украины "Нептун" попал в 2020 году, а первый испытуемый комплекс неполного состава был передан только за полгода до начала российского вторжения.

Кроме того, первый серийный комплекс "Нептун" должен быть размещен на унифицированном чешском шасси Tatra, пришедшем на замену КрАЗ, из-за банкротство отечественного производителя.

ТТХ крылатой ракеты Р-360

Дальность пуска: 280 км

Скорость: около 1000 км/ч

Высота полета: не более 3-10 метров

Масса ракеты: 870 кг.

Масса боевой части: 150 кг.

Как работает "Нептун"

Начать следует с того, что "Нептун" сконструирован таким образом, чтобы его атака была совершенно неожиданной для врага. Поэтому сам комплекс не излучает ничего, командный пункт лишь получает и обрабатывает информацию о возможных целях - их тип и координаты.

Эти данные могут поступать из большого количества источников, начиная от дронов и наземных станций радиотехнической разведки до спутников. Координаты цели могут быть вполне приблизительными, потому что ракеты имеют собственные радиолокационные головки самонаведения.

Выбрав цели, на командном пункте определяют необходимое количество ракет для их уничтожения, формируют полетные задания для Р-360, тип целей и передают это цифровым шифрованным каналом связи на нужные пусковые.

Таким образом, в каждую ракету перед стартом загружается информация о целях, координатах, которые она должна пролететь и высоты полета. Благодаря этому существует возможность не атаковать корабль противника в лоб с одного курса, а, например, зайти двумя ракетами с разных сторон, что усложнит их перехват врагом.

Весь этот маршрут Р-360 проходит на малой высоте, что делает ее обнаружение крайне усложненным. Когда ракета подлетает к последней точке маршрута, она немного набирает высоту и включает собственную радиолокационную головку самонаведения и начинает искать необходимый вражеский корабль. Дело в том, что каждый корабль по-разному выглядит на радаре и становится возможным, например, отличить ракетный крейсер от корвета или ракетного катера.

Зафиксировав цель, ракета "Нептуна" снова снижается на минимальную высоту, прямо над волнами и летит к своей цели. Таким образом у врага остается мало времени для того, чтобы попытаться противодействовать атаке.

Сколько стоит «Нептун"

Стоимость комплекса РК-360МЦ "Нептун", учитывая, что это новейшее оружие - не публичная. Однако Генеральный конструктор - Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев публично объявил, что разработка "Нептуна" стоила лишь 40 млн долларов.

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