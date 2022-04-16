Многие медпрепараты могут в Беларуси исчезнуть, а остальные — сильно подорожают 16.04.2022, 15:42

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Министр Пиневич провел совещание с руководителями фармацевтических предприятий.

В руки независимых блогеров попал протокол рабочего совещания министра здравоохранения Дмитрия Пиневича с руководителями фармацевтических предприятий Беларуси от 5 апреля 2022 года.

Там описана нынешняя ситуация на фармацевтическом рынке в Беларуси (в связи с санкциями) и планы на будущее, как обеспечить страну лекарствами, когда из Украины и Евросоюза поставки невозможны, пишет «Наша Нива».

Основные тезисы документа:

РУП «Белмедпрепараты» ожидают потери в размере 4,5 млн рублей (из-за разницы в курсовых колебаниях рубля).

Неблагоприятная внешнеполитическая и социально-экономическая ситуация создает критические риски для функционирования фармацевтической промышленности РБ.

Прогнозируется осложнение поставок сырья, материалов и оборудования из стран Евросоюза. Имеется риск отказа в поставках.

Активизирован поиск по импортозамещению продукции, используемой для производства лекарств:

«Беллесбумпром» (картонная упаковка),

«Белгоспищепром» (хлорид натрия), «Белорусская стекольная компания» (бутылки, ампулы, флаконы), ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (безводная глюкоза, крахмал картофельный) и т.д.

Продолжает фиксироваться значительный рост цен на сырье и материалы как импортного, так и белорусского производства. Рост затрат на производство лекарственных средств в январе—марте 2022 года оценивается в 8,5%.

Основной рынок для экспорта — Россия (75% всего экспорта). Если в объемах поставок ничего не изменится, Беларусь все равно понесет существенные потери из-за курса валют.

Текущая ситуация повлечет за собой кассовый разрыв уже в мае—июне 2022 года (кассовый разрыв — ситуация, когда приходит время очередного обязательного платежа, а денег на него не хватает).

Искать альтернативных поставщиков и производителей сырья для производства лекарственных препаратов (вместо ЕС и Украины) будут в Китае.

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