Что входит в пасхальную корзину: разрешенные и запрещенные продукты

Что входит в пасхальную корзину: разрешенные и запрещенные продукты2
- 16.04.2022, 14:37
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Пасхальные службы идут всю ночь.
Православная Пасха 2022 выпадает на 24 апреля, поэтому в ночь с 23 на 24 число верующие приходят в храмы, чтобы освятить пасхальную корзину. Существует перечень продуктов, которые можно в нее положить, но также есть и запреты. «Униан» расскажет, когда идти освящать яйца и какие еще продукты взять с собой.
Kогда святить куличи 2022
Вечерняя литургия в храмах в этом году начинается вечером 23 апреля. Служба идет всю ночь, поэтому христиане могут прийти в церковь в любое время суток. Чаще всего, люди, которые не слушают богослужения, приходят в воскресенье утром, освящают воду и разрешенные продукты.
Что нужно класть в пасхальную корзину
Стандартный перечень праздничных угощений включает в себя:
пасхальные куличи;
яйца-крашенки;
молочные продукты;
вино Кагор;
мясо;
соль;
хрен.
Категорически запрещено приносить в церковь любой алкоголь, кроме разрешенного вина, а также кровяную колбасу. Любые материальные ценности тоже под запретом, поэтому не кладите в пасхальную корзину деньги, украшения или драгоценные металлы.