В банках Украины нашли целое «состояние» российских и белорусских компаний

В банках Украины нашли целое «состояние» российских и белорусских компаний5
- 16.04.2022, 15:02
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Что будет с деньгами?
Национальная полиция Украины выявила в украинских банках 200 миллиардов гривень, которые принадлежат российским или белорусским компаниям.
Об этом сообщил в эфире национального марафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает УНИАН.
"По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, которые имеют российскую или белорусскую регистрацию, или собственников. Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ", - сказал он.
"Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущен для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", - добавил Енин.