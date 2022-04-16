закрыть
16 апреля 2022, суббота, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В банках Украины нашли целое «состояние» российских и белорусских компаний

5
  • 16.04.2022, 15:02
  • 8,292
В банках Украины нашли целое «состояние» российских и белорусских компаний

Что будет с деньгами?

Национальная полиция Украины выявила в украинских банках 200 миллиардов гривень, которые принадлежат российским или белорусским компаниям.

Об этом сообщил в эфире национального марафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает УНИАН.

"По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, которые имеют российскую или белорусскую регистрацию, или собственников. Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ", - сказал он.

"Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущен для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", - добавил Енин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип
Украина должна прекратить торговлю с режимом Лукашенко
Украина должна прекратить торговлю с режимом Лукашенко Наталья Радина
Украина и пожарная машина
Украина и пожарная машина Андрей Санников
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников