В банках Украины нашли целое «состояние» российских и белорусских компаний 5 16.04.2022, 15:02

8,292

Что будет с деньгами?

Национальная полиция Украины выявила в украинских банках 200 миллиардов гривень, которые принадлежат российским или белорусским компаниям.

Об этом сообщил в эфире национального марафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает УНИАН.

"По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, которые имеют российскую или белорусскую регистрацию, или собственников. Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ", - сказал он.

"Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущен для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", - добавил Енин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».