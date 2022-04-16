Цены на туризм в Беларуси выросли более, чем на 50 процентов 2 16.04.2022, 16:24

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Что еще существенно подорожало в марте.

Нацбанк Беларуси опубликовал максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в марте 2022 года в годовом выражении, сообщает thinktanks.by.

Выяснилось, что максимальный уровень прироста свободных цен был продемонстрирован в сфере международного туризма. Он достиг 52,2%. На втором месте оказались легковые автомобили. На цены выросли на 42,6%. Третью позицию заняли телерадиотовары с ростом на 32,5%. Товары бытовой химии выросли в цене на 27,5%, а велосипеды и мотоциклы – на 25,6%.

Среди регулируемых цен и тарифов самый высокий прирост продемонстрировали услуги по охране жилищ – 33,3%. На втором месте ритуальные услуги – 18,7%, на третьем топливо – 18,4%.

Меньше всего росли свободные цены на соль. Они снизились на 4,5%. А вот лидером среди регулируемых цен и тарифов по снижению оказался пассажирский транспорт. Динамика его тарифов составила 0%.

В марте 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 15,9 процента. Относительно февраля 2022 г. потребительские цены в марте выросли на 6,1 процента.

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