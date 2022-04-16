FT: На границах ЕС застряли тысячи грузовиков из России и Беларуси 11 16.04.2022, 16:33

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Очередь из Польши — 80 километров.

Несколько тысяч российских и белорусских грузовых перевозчиков застряли на границе Польши, пытаясь выехать из Евросоюза (ЕС) до того, как вступят в силу санкции, запрещающие им находиться на территории ЕС. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. По данным издания, очереди также образовались на пограничных переходах в Литве и Латвии.

FT пишет, что на выезд грузовиков из ЕС уходит от 3 до 10 дней. Очередь на выезд на востоке Польши к вчерашнему дню превысила 40 км, рассказали изданию источники в логистической отрасли. Глава польского Объединения международных автомобильных перевозчиков (ZMPD) Ян Бучек заявил, что очередь на пункте пропуска «Корощин» на границе с Беларусью достигает 80 км.

По информации польского Национального налогового управления, ожидание на КПП «Корощин» в пятницу достигало 33 часов, а на северном КПП «Бобровники» — 56 часов. Старший исполнительный директор компании Gurtam (предоставляет ПО для отслеживания автопарка по GPS) Александр Кувшинов утверждает, что в ЕС находятся около 10 тыс. российских и белорусских грузовиков. Еще один источник FT заявил о «нескольких тысячах» застрявших в Европе грузовиков.

Напомним, Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и гуманитарных грузов.

Грузоперевозчикам, которые находились на территории ЕС до 9 апреля, позволили доставить грузы и вернуться на территорию Беларуси до 16 апреля.

15 апреля в литовском пункте пропуска Мядининкай скопилась длинная очередь из фур на выезд из страны в Беларусь. В связи с длинными очередями на границе российским и белорусским грузоперевозчикам, не успевающим выехать из балтийской республики до 16 апреля, разрешат пересекать границу после этой даты. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

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