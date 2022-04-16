ВСУ раскрыли планы российских оккупантов на юге Украины 9 16.04.2022, 16:35

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Враг будет пытаться возобновить наступление.

Об этом сообщается на странице оперативного командования "Юг" в "Фейсбуке".

"В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает мероприятия по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в течение прошлой ночи враг обстреливал украинские позиции и населенные пункты, используя танки и артиллерию.

Кроме того, ракетными ударами поражены различные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.

Общие же потери врага только за эту ночь составляли 14 человек и 4 единицы техники.

"Учитывая пребывание в акватории Черного моря группировки российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким", - отметили в командовании.

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