Против жителя Столина, зажержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело

Против жителя Столина, зажержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело7
- 16.04.2022, 16:38
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В чем конкретно его обвиняют, неизвестно.
Против 31-летний жителя Столина Андрея Шульжика, задержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании (статья 361-1 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». В чем конкретно обвиняют жителя Столина, неизвестно.
Как пишут правозащитники, 10 апреля Шульжик вышел на площадь в Столине с плакатом «Хватит убивать», после чего его задержали.