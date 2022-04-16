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Против жителя Столина, зажержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело

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  • 16.04.2022, 16:38
  • 5,158
Против жителя Столина, зажержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело

В чем конкретно его обвиняют, неизвестно.

Против 31-летний жителя Столина Андрея Шульжика, задержанного за антивоенный плакат, возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании (статья 361-1 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». В чем конкретно обвиняют жителя Столина, неизвестно.

Как пишут правозащитники, 10 апреля Шульжик вышел на площадь в Столине с плакатом «Хватит убивать», после чего его задержали.

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