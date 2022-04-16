Украина получила сверхсовременный военный немецкий беспилотник 2 16.04.2022, 16:50

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Он превосходит все российские БПЛА такого класса.

Вчера немецкая компания Quantum заявила о первой в истории официальной поставке беспилотников военного назначения в Украину, которые будут применены в боевых действиях.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Получить современный беспилотник удалось по инициативе Военной администрации Днепропетровской области на средства фонда Геннадия Корбана для нужд ТРО. Отмечается, что стоимость аппарата составляет около 200 000 евро, а контакты с Квантум установлены консулом Украины в ФРГ Дмитрием Шевченко.

"Благодаря быстрому заключению контракта, Вектор уже в Украине, и скоро будут проведены испытания в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра и точно поражает российские войска артиллерийским огнем. Беспилотник Vector с вертикальным взлетом и посадкой и оптико-локационной станцией HD-40LV с лазерным дальномером - сверхсовременный беспилотник, имеющий большое преимущество над любыми российскими беспилотниками такого класса. Достойный конкурент для нашей Лелеки-100 и польского Fly eye-3", - раскрывает все технические преимущества нового оснащения для Днепропетровщины Юрий Бутусов.

Кроме этого, Юрий Бутусов сообщает, что испытания Квантума проведены уже в Украине, скоро будут на фронте, а массовые поставки таких векторов смогут насытить войска современными средствами корректировки.

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