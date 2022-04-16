Генерал США в отставке: Путин уже стратегически проиграл войну в Украине

Генерал США в отставке: Путин уже стратегически проиграл войну в Украине4
- 16.04.2022, 16:55
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Одна из причин — ужасный уровень штабного управления.
Генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри заявил, что Путин уже стратегически проиграл войну в Украине. Слова его выступления приводит unian.net.
"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием для войны на открытой местности", - сказал генерал.
По его словам, нет никаких шансов, что Россия сможет угрожать странам НАТО:
"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины.
Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сплоченнее чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться"