С какими проблемами столкнулся белорусский бизнес в марте 5 16.04.2022, 17:21

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Хуже всего обстоят дела у строительных и производственных компаний.

Опрос среди участников бизнес-ассоциаций выявил основные проблемы, которые испытывает малый и средний бизнес в Минске. Исследование провел Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, пишет Оfficelife.

Многие строительные предприятия закрываются из-за отсутствия заказов, а производственный бизнес испытывает проблемы с получением сырья и компонентов

Хуже всего обстоят дела у строительных и производственных компаний. В сфере строительства многие предприятия находятся в стадии закрытия.

Опрос показал, что у 45% предприятий строительства и проектных организаций выручка в марте упала более чем на 10%. Только у 10% предприятий сектора выручка увеличилась.

Основная проблема в строительстве сегодня — это отсутствие инвестиций и заказов.

«Проектные организации практически прекратили деятельность, кредиты недоступны. Участие в тендерах выявляет факты демпинга в ценовых предложениях. Отсюда низкое качество строительства, невозможность исполнять заказы», - объяснила вице-председатель союза Лилия Коваль.

Промышленность

В производственном секторе выручка упала у 54% предприятий, еще у 35% субъектов выручка увеличилась. Но это не говорит о позитивных тенденциях, комментирует Коваль, ведь многие заказы выполняются с конца прошлого года.

Основные проблемы промышленников — это нарушенная логистика и отсутствие транспорта. Отечественные компании не предоставляют транспорт. Движение идет только в одну сторону — за границу, обратно машины идут не загруженные, так как Европа не пропускает товары в Беларусь.

Торговля

Большая часть предприятий ретейла (55%) в ходе опроса подтвердили рост выручки в марте. Но, как полагают сами ретейлеры, в следующем квартале цифры могут измениться: идет снижение спроса и покупательской способности.

Услуги

Выручка в сфере услуг выросла у 40% участников опроса. Упала — у 14% компаний.

При этом предприятия бытовых услуг отмечают снижение клиентской базы, нарастание проблем с оплатой арендных помещений.

В сегменте медуслуг основная проблема — мониторинги, которые превратились в проверки. У многих предприятий приостанавливалась деятельность. У одного предприятия проверка шла 21 день — в это время компания не работала.

Рекламные компании ощутили рост цен и влияние 20%-ного сбора на рекламодателей: это повысило стоимость услуг и снизило количество заказов.

В секторе ЖКХ у 81% предприятий выручка выросла, а у 19% — упала.

Рост тарифов на услуги ЖКХ позволил увеличить выручку, но государство пытается «забрать под себя эту отрасль»: обслуживание домофонов, видеосистем передается госпредприятиям. Такая монополизация может плохо закончиться, прогнозируют в бизнес-союзе. И добавляют, что особенно силен прессинг на компании ЖКХ в регионах.

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