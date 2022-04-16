Конец токсичной нефти 7 Леонид Невзлин

16.04.2022, 17:44

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Евросоюз готовит проект эмбарго на российские нефтепродукты.

Долго тянули, и вот, кажется, собрались. Частные компании сориентировались быстрее. Vitol Group, один из крупнейших независимых нефтяных трейдеров в мире, прекратит осуществлять сделки с российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года. Крупнейшие мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая.

Дело и в уже введенных санкциях: они порой так размыто сформулированы, что не разберешь, что еще можно покупать, а что уже нет. И в репутационных рисках - российская нефть нынче токсичная. Банки, трейдеры, грузоотправители и страховые компании с ней связываться не хотят. Продают с внушительным дисконтом, а все равно желающих все меньше.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что в апреле добыча российской нефти уже сократилась на 700 тысяч баррелей в сутки, к концу месяца спад может составить уже 1,5 млн б/с. В мае поставки российской нефти могут сократиться на 3 миллиона баррелей в день.

Меньше нефтедолларов означает меньше вливаний в армию, оружие, «частные военные компании». Меньше убитых мирных жителей, разрушенных городов и поселков в Украине.

Меньше нефтедолларов – меньше зарплат пропагандистам, рассказывающим о том, как украинцы сами свои города сжигают дотла; силовикам, которые избивают и пытают протестующих против войны. А без тупой лжи и тупой физической силы что от этого режима в итоге останется?

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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