Зеленский рассказал, что на самом деле происходит в Мариуполе 7 16.04.2022, 18:06

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Глава Украины подчеркнул, что для спасения города нужны две вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская Федерация стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов.

Зеленский отмечает, что по количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз, отмечает "Главред".

Президент отмечает, что раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес.

Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Спасение Мариуполя

Глава государства подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставки тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на наивысшем уровне.

Тем не менее, как отметил глава государства, власти и военное командование ежедневно находятся на связи с "ребятами, которые находятся на заблокированном заводе".

"Говорим на разных уровнях, поддерживаем их как можем. Но они знают, что они выполняют одну из самых мощных и важнейших миссий на сегодняшний день. И это правда", – подчеркнул президент.

Сколько жертв в Мариуполе

В Мариуполе погибли не менее 20 тысяч человек. Еще 3-5 тысяч детей исчезли из города. Как говорит президент, точное количество жертв пока неизвестно.

"Никто не знает правды. Кто бы что ни говорил о статистике – ее не существует на сегодняшний день. Например, у нас была информация от главы ОГА, что 20 тысяч человек погибли среди гражданского населения в Мариуполе. Он там также не присутствует. У нас есть информация и от военных, и от гражданских. Какая-то статистика есть, но она определенно не корректна", – утверждает президент.

Определить точное количество погибших невозможно из-за постоянных обстрелов города оккупантами. Многие жертвы остаются лежать прямо посреди улиц или же "похоронены" под завалами.

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