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ФСБ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей боевиков «ДНР» Басурина

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  • 16.04.2022, 18:27
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ФСБ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей боевиков «ДНР» Басурина

Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вывезла в неизвестном направлении боевика российской марионеточной террористической группировки «ДНР», «заместителя командующего» корпуса «минобороны» псевдореспублики Эдуарда Басурина после его заявления о химической атаке на завод Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, продолжаются репрессии по поводу командиров российской армии, которые «не оправдали высокого доверия» и ожиданий руководства РФ и фактически проваливают задачи в войне против Украины.

В частности, установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ Басурина вывезли в неизвестном направлении. Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

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