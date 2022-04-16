ФСБ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей боевиков «ДНР» Басурина

ФСБ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей боевиков «ДНР» Басурина9
- 16.04.2022, 18:27
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Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вывезла в неизвестном направлении боевика российской марионеточной террористической группировки «ДНР», «заместителя командующего» корпуса «минобороны» псевдореспублики Эдуарда Басурина после его заявления о химической атаке на завод Азовсталь в Мариуполе.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным украинской разведки, продолжаются репрессии по поводу командиров российской армии, которые «не оправдали высокого доверия» и ожиданий руководства РФ и фактически проваливают задачи в войне против Украины.
В частности, установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ Басурина вывезли в неизвестном направлении. Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.