О чем предупреждает контрразведка литовцев, которые едут в Беларусь

О чем предупреждает контрразведка литовцев, которые едут в Беларусь2
- 16.04.2022, 18:40
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Режим пытается набрать агентов?
Литовская контрразведка опасается вербовки граждан Литвы, направляющихся в Россию или Беларусь.
«Наша служба контрразведки фиксирует ряд случаев, когда предпринимаются попытки вербовки литовцев <> для получения дополнительной информации, а также для постановки очень подробных вопросов о вещах, которые мы, со своей стороны, если бы это было в Литве, сочли бы за шпионаж», — цитирует издание The Baltic times министра национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По словам министра, российские и белорусские спецслужбы вынуждены идти на такие действия из-за того, что их возможности действовать на территории Литвы ограничены.
А в оборонном ведомстве предупреждают, что солдаты должны получить разрешение для поездок в Беларусь и Россию. Там подчеркивают, что и обычные граждане Литвы также могут стать потенциальными целями российской и белорусской разведки.