Продали подделку, не вернули деньги за билет: как быть потребителю, когда его пытаются обмануть 1 16.04.2022, 19:05

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Советы специалиста.

Вы тоже заметили, что все чаще продавцы не успевают менять ценники в магазинах и интернет-магазинах? А организаторы концертов обещают, что уж в следующем году выступление вашего любимого артиста непременно состоится, поэтому не стоит спешить с возвратом билетов? Смартпресс вместе с председателем правления общественного объединения “Центр правовой защиты потребителей” Денисом Дулубом разобрал наиболее типичные случаи и объяснил, что делать.

Ситуация №1. Реальная стоимость товара не соответствует ценнику

Это, пожалуй, наиболее распространенный кейс среди нарушений прав потребителя. Сейчас, когда цены меняются достаточно часто (причем стабильно в сторону увеличения), он всплывает постоянно.

"Закон в данном случае однозначно на стороне потребителя – согласно правилам торговли, товар должен быть продан по той цене, которая указана на ценнике", - объясняет Денис Дулуб.

Но в то же время он отмечает, что в абсолютном большинстве случаев речь идет о банальной ошибке или недосмотре работника магазина, который, меняя десятки и сотни ценников, мог что-то пропустить. Едва ли у него присутствовало желание обмануть кого-либо. Зачастую проблему можно решить достаточно быстро и без особого ущерба как для покупателя, так и для продавца - оформив возврат средств.

Если же дело доходит до обращения в Центр правовой защиты, здесь готовят претензию нарушителю. К сожалению, в 60% случаев компании не отвечают, либо присылают отписку, что виновными себя не считают. Но когда Центр направляет исковое заявление в суд и они получают извещение о вызове в инстанцию, то три четверти компаний предпочитают решить вопрос в досудебном порядке.

"Возможно, игнорируя претензию Центра правовой защиты, они надеются, что до суда дело не дойдет. Но, в результате, возрастают расходы нарушителей. Кроме того они, конечно же, теряют клиента", - отмечает Денис Дулуб.

Что делать потребителю, если стоимость товара на ценнике и в чеке не совпадают?

1. Сохраните чек! Без него доказать факт покупки товара по конкретной стоимости будет гораздо сложнее - потребуется другой документ, в котором есть указание продавца, времени продажи и стоимости товара.

2. Удостоверьтесь, что вы не перепутали ценник и на нем действительно другая цена. Лучше – сфотографируйте его. Сделайте это, даже если вам придется вернуться в магазин.

3. Попросите любого сотрудника магазина позвать администратора зала либо заведующего. Не стоит ругаться с кассиром – этот сотрудник вашу проблему не решит (если только речь не идет о маленьком магазине, где заведующая, продавец и администратор зала – одно лицо). Попытайтесь высказать вашу претензию спокойно, объяснив, чем конкретно обусловлено недовольство. Довольно часто проблема решается уже на этом этапе.

4. Если проблема не решена – требуйте книгу замечаний и предложений. Вам ее обязаны предоставить по первому требованию. В случае, если администрация магазина отказывается это сделать (по любой причине) – можете вызвать милицию. В записи подробно расскажите о ситуации: дате покупки, названии товара, стоимости, указанной на ценнике и фактически вами уплаченной, сообщите, что заведующий магазином отказался произвести перерасчет и вернуть излишне уплаченные средства.

5. Также если, например, подобные случаи несоответствия цен на товары повторяются неоднократно, можно обратиться в МАРТ на "горячую линию", либо в управление торговли райисполкома, на территории которого находится торговый объект.

6. Если вы чувствуете, что вам необходима правовая помощь, вы всегда можете обратиться за ней (на безвозмездной основе) в общественное объединение "Центр правовой защиты потребителей" по телефону, посредством обращения на электронную почту либо непосредственно в офис, расположенный в центре Минска.

Ситуация №2. Концерт отменили, что с билетами?

"Главной "фишкой" концертного бизнеса в последние годы стал "перенос" мероприятий. Некоторые концерты переносятся по несколько раз. И только около 10% владельцев билетов активно требуют возврата денег, остальные годами надеются, что любимый артист все-таки даст концерт", - рассказывает Денис Дулуб.

Отмена концерта по независящим от организатора причинам – безусловно, зачастую непредвиденное обстоятельство, и в отдельных случаях, можно даже сказать, форс-мажор.

Но это не означает, что возвращать деньги не надо.

Ведь в наших случаях потребители не требуют проведения отмененного мероприятия либо же компенсации, неустоек за сорвавшийся концерт. Люди просто просят вернуть свои деньги в установленный законом срок. Организатор обязан вернуть полную стоимость билета в течение семи дней после того, как покупатель подал заявление на возврат средств. Если этого не произошло, потребитель имеет полное право обратиться в суд.

Ситуация №3. Нашли брендовую вещь в Instagram, но цена кажется подозрительной

На фоне ухода ряда брендов с рынка, вполне могут расцвести неофициальные "Instagram-продажи". В частности, на белорусский рынок начнут ориентироваться продавцы из России – у нас этот канал продаж все еще доступен.

Фиктивных продавцов в Instagram выделяют в отдельный блок. Как пишет компания, они “предлагают товары по заниженным ценам, чтобы обмануть покупателей, могут создавать ощущение неотложности, чтобы покупатели действовали быстро, запрашивать оплату небезопасным способом или предоставлять ложную информацию о своем местоположении в публикациях”.

Речь идет, в первую очередь, о поддельных страницах брендов. Их и сейчас немало, а в условиях, когда официальные продажи в России закрыты, станет, скорее всего, еще больше. Соцсети “банят” таких продавцов, но не всегда оперативно.

Например, в 2021 году перед открытием магазина Cos в России было замечено несколько поддельных аккаунтов, которые обещали отправить первым 50 тысячам подписчиков вещь на выбор абсолютно бесплатно. Для получения подарка необходимо было подписаться на страницу, отметить магазин в истории и оплатить доставку. С каждого поверившего мошенники получили по 300 российских рублей “за доставку”.

“В таких случаях, когда пострадавших много, шансы на то, что мошенников поймают, конечно возрастают. Но, скорее всего, ваших денег у них уже нет, и вернуть потерянные средства будет очень сложно”, - объясняет эксперт.

Другой вариант - продавцы, которые торгуют брендовыми товарами разных производителей по “сниженным ценам”. И вам действительно пришлют выбранный вами товар. Но он, скорее всего, будет подделкой, стоимость которой в несколько раз ниже даже уплаченной вами “низкой” цены. Не говоря уже об отвратительном качестве.

Как распознать мошенников?

1. Как правило, аккаунты брендов верифицированы. Отсутствие значка подлинности должно вас насторожить.

2. У аккаунта десятки тысяч подписчиков и всего 20-30 лайков под постами? Это означает, что, скорее всего, подписчики купленные. Откройте список подписчиков и полистайте - обилие фамилий на арабском языке должно вас насторожить. Впрочем, отсутствие подписчиков у популярного бренда - также признак “фейковости” аккаунта.

3. Обратите внимание на комментарии. Если они закрыты - лучше не рискуйте. Добросовестные магазины их не закрывают, наоборот, они рассчитывают на обратную связь.

4. Если у вас появилась хоть толика сомнения - “пробейте” фотографии через поисковик. Как правило, официальные магазины используют уникальные фото, а не собирают их по разным сайтам.

5. Полная предоплата, отсутствие возможности оплаты через банковский эквайринг - это также может быть признаком мошенничества.

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