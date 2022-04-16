Российские оккупанты отправляют на войну против Украины подростков из ОРДЛО от 16 лет 9 16.04.2022, 19:10

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Среди них уже есть погибшие.

Среди мобилизованных российскими марионеточными группировками «Л/ДНР» несовершеннолетних, участвовавших в так называемых «патриотических клубах» и мобилизованных на войну России против Украины, есть погибшие.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет «Новое время».

По ее словам, оккупационные власти «ЛДНР» проводит мобилизацию детей, участвовавших в так называемых «патриотических клубах», в ряды незаконных вооруженных формирований. По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет.

Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба Наследники победы Территориального штаба Комсомольского ОО Военно-патриотического движения «Молодая гвардия-Юнармия», сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что пропаганда и проведение военных учений по отношению к детям проводится ОРДЛО уже не один год. С 2017 года марионеточные псевдореспублики учат «выпускников», готовых брать в руки оружие.

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