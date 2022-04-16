«Шутки закончены, каждый санкционный удар основательно сбивает дыхание» 4 16.04.2022, 19:23

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В госкопмпаниях открыто говорят, что денег или нет, или не станет в ближайшие месяцы.

Отвлечемся немного от войны на экономику. Если у России есть некоторые запасы для удерживания ситуации, то Беларусь свои запасы проедала с 2020 года. Сейчас на фоне проблем России ситуация ухудшается дикими темпами, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

События развиваются стремительно. Вслед за очередными заявлениями о том, что несмотря на санкции Беларусь выполняет все показатели, был нанесен новый самострел по яйцам, С 16 апреля вводится запрет на въезд автотранспортных средств из ЕС (за редким исключением). Хунта долго держалась после жестких антивоенных санкций, однако все же решила ответить.

Да, надежда на то, чтобы Беларусь все же смогла заниматься контрабандой. Или включилась в логистические цепи с помощью перецепок грузов. Однако чем дальше в лес, тем сильнее уверенность, что иметь дела с хунтой – себе дороже. Пока Майк предполагает сильный подрыв логистических цепочек.

К примеру, уже сейчас критическая ситуация для фармацевтической промышленности. И такая ситуация во всех других секторах экономики.

Добавляем сюда две другие новости. Инфляция в марте составила 6,1 процент, что является антирекордом за 10 лет. Напомним, что целевой показатель по инфляции на весь 2022 год – 6 процентов. Впрочем, каждый белорус замечает, как быстро растут цены в магазине. И, надо сказать, это еще не предел.

Второе – за март белорусы вынесли из банков депозитов на 628 млн долларов. Это более 12 процентов. Даже в августе-2020 отток в процентах был меньше – 8,8 процентов (623 миллиона). Понятно, что этот набег на банки связан с началом войны. Но ровно этот же факт говорит о том, что быстро эти деньги обратно в банки не вернутся.

Ник пообщался с рядом людей из сильвых структур, связанных с экономикой. Санкции – это главная головная боль. Шапкозакидательские настроения на совещаниях заменяются активным чесанием «патылiцы» вне совещаний. Шуточные санкции 2020 года закончились. Теперь каждый удар основательно сбивает дыхание, а резервов поддерживать видимость того, что все хорошо, осталось очень мало.

В госкопмпаниях открыто говорят, что денег или нет, или не станет в ближайшие месяцы. Про премии и надбавки уже сейчас много где забыли.

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