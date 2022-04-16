Кума Путина отправили под арест 5 16.04.2022, 19:37

3,678

Украинский суд изменил меру пресечения для Медведчука.

Лычаковский райсуд Львова отправил украинского нардепа, кума Путина Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принято судом 16 апреля, пишет unian.net.

Как известно, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных Россией украинских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».