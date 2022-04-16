«В 30 лет впервые села на коня, а сейчас уже своя конюшня» 6 16.04.2022, 20:19

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Красивая история про то, как любимое дело может стать успешным бизнес-проектом.

Впервые гродненка Инга приехала в Коробчицы покататься на лошади, когда ей было 30. Правда, вместо разовой тренировки зачем-то купила целый абонемент. А чуть позже еще и свою лошадь. Через пару лет она и вовсе арендовала огромный зерносклад под Гродно под собственную конюшню.

Сейчас хрупкая девушка без проблем может оседлать любого коня, если нужно построить загон для них, подкатить огромный тюк сена, покосить траву у конюшни. Инга уже оформила свое фермерское хозяйство, проводит конные тренировки и планирует всерьез заняться разведением породистых лошадей.

Блог Гродно s13.ru съездил в частную конюшню под Гродно «Арион» и услышал красивую историю про то, как любимое дело может вполне себе стать успешным бизнес-проектом.

- Так, Пиля, выходим! Ну, привет, мой хороший, - Инга гладит гриву белого коня и выводит его к нам, с гордостью демонстрируя, какой он обученный. – Пиля, пойдем гулять? – белогривый жеребец одобрительно качает головой. – А вредничать будешь? – Пиля словно возмущен вопросом хозяйки и махает гривой в другую сторону. – Зубы по утрам чистишь? – по жестам Пили понимаем, что чистит.

Так за пару минут общения мы узнаем много о жизни жеребца Пилигрима: зубы чистит, бутерброды по утрам не ест, любит яблоки, хочет пойти на прогулку, хозяйку обещает слушать.

Белогривый жеребец Пилигрим - уже пенсионер. Ему 21 год. По лошадиным меркам, это вполне себе солидный возраст. Правда, многие лошади, которые пришли «из спорта», до такого возраста не доживают, хотя средний их возраст лет 30. Но у Пили все иначе – однажды он встретил свою Ингу, которая вовремя его отправила на заслуженный отпуск, когда у того начались проблемы с сердечным ритмом. Сейчас Пиля живет за городом, у него есть подруга – собака-дворняга Тигра, которая не отходит от него ни наг на прогулке, любимая хозяйка, которая ему делает массаж, и еще парочку таких же как и он – с пушистой гривой и хвостом.

- Вся моя история началась с Пилигрима, - начала рассказывать Инга. – После того, как я «откатала» свой абонемент в Коробчицах, поняла, что хочу и дальше продолжать заниматься этим. Я изучила новое тогда еще направление в Беларуси – верховая езда, когда на лошади нет ничего. Для этого нужно было хорошо знать физиологию, психологию лошади, ее привычки и нрав. Вот тогда я и купила Пилю. Ему было 12 лет, он пришел «из спорта», - вспоминает гродненка.

Пилигрим во время рассказа о себе жадно ест первую только-только «проклюнувшуюся» свежую травку, не отвлекаясь ни на что.

- Сейчас он поест, и мы покажем, что он еще умеет.

А умеет он много – и делать поклон, и ходить испанским шагом, и обнимать, и улыбаться широко. В перерывах между командами хозяйки, то и дело наклоняется к земле за травой.

- Соскучился после зимы по зеленой травке. Ладно, иди прогуляйся вон там и поищи ее, - говорит Инга и отпускает Пилигрима гулять по просторам.

- А он не уйдет далеко? – интересуемся мы.

- Ну что вы? Они же все очень умные. Зачем им уходить оттуда, где им хорошо?

Когда в жизни у Инги появился свой конь, закономерным стал вопрос, где его содержать. Для этого существуют частные конюшни, которые предлагают коневладельцам свои услуги по содержанию животных.

- Когда я уже столкнулась с этим, поняла одно: люди мало заботятся о лошади с позиции лошади. Она в деннике может простоять и 20 часов. Вы представляете, что такое для лошади, которая по своему генотипу любит простор, простоять столько часов в деннике? Человек приезжает к ней, позанимается пару часов, потом – снова в стойло, которое еще могут и не убирать подолгу. Тогда я уже поняла, что хочу создать место, которое будет раем для лошадей.

Чтоб создать то самое райское место для коней, Инге пришлось исколесить все деревушки в окрестностях Гродно. Девушка искала место, которое могла бы взять в аренду для своей конюшни. К этому времени у нее появляется второй конь.

- У Пилигрима случился срыв сердечного ритма. И я решила, что надо бы его отправить на заслуженный отпуск. Тренировки бы только усугубили его состояние. Так у меня уже появилась вторая лошадь.

А вскоре и конюшня для них. Деревня Каменка находится в пару километрах от Гродно, но в очень живописном месте. Здесь и огромное поля, и смешанный лес – отличное место для конных прогулок. Здесь Инга арендовала большой зернесклад под свою конюшню.

- Пойдемьте, покажу вам ее, - зовет нас Инга.

В самой конюшне пахнет сеном. В стойлах отдыхают лошади разных пород. На воротах висят таблички с их именами. Дворняжка Тигра неприступно следует за нами – она хоть и дружелюбная, но глаз с нас не спускает, у нее все под контролем. На одном из денников сидит грозный кот с ободранным носом. Интересуемся у рабочего, что с ним случилось.

- Март с ним «случился», - смеется мужчина. Кот словно понял, что речь идет о нем, что-то промяучил и подбежал к нам. Далее мы ходили уже в большой компании: конь, его хозяйка Инга, я, собака Тигра и кот.

В общем, атмосфера здесь очень дружелюбная, семейная. Животные спокойные и умиротворенные, люди общаются с ними. И преград в общении нет никаких – все друг друга понимают.

- С лошадьми нужно общаться. Нужно почаще заглядывать ей в глаза. А то бывает после тренировок, лошадь сорвет спину, стоит неделями в стойле больная, и никто к ней даже не подойдет. Мне тут местные люди рассказывали, как в их хозяйстве зоотехник копыта им чистит. Загоняет в угол, что-то набрасывает сверху… У меня все по-другому. Использую самые простые методики – помогаю расслабиться коню, глажу его, аккуратно беру его копыта и абсолютно спокойно делаю «маникюр», - рассказывает Инга. – Когда к нам приезжают люди покататься или потренироваться, я много рассказываю им про лошадь. Про их психику, про их привычки, как нужно с ними общаться, что можно делать, а чего лучше избегать.

Сейчас у Инги живет 8 своих лошадей. Недавно девушка купила жеребца и планирует всерьез заняться разведением.

- Хочу разводить породу белорусскую упряжную. Считаю, что для нашей местности это самая хороша порода. Во-первых, она адаптирована к нашему климату, во-вторых, имеет крепкую стойкую психику. А это очень важно.

Мы слушали и наблюдали красивую историю о лошадях, большой любви к ним и огромных вложениях – как финансовых, так и физических. Инга впервые «оседлала» лошадь в 30 лет, сейчас ей почти 45. И оказалось, что это не единственное ее призвание. Кроме лошадей, Инга занимается селекционной деятельностью. Вместе с командой создает сорта пшеницы. Проще говоря, вы точно ели хлеб из пшеницы, сорт которой создала гродненка.

- Я все это время работала и продолжаю работать в Аграрном университете. У меня есть 5 свидетельств селекционера. Вместе с командой мы создаем сорта пшеницы. И если они проходят испытания, их высеивают. Так, например, в прошлом году 60 процентов посевных площадей были заняты нашей пшеницей. Так что хлеб из моей пшеницы вы точно ели, - улыбается Инга.

- Можете ли вы свою конюшню назвать бизнес-проектом?

- Уже – да. Но прибыль она мне стала приносить совсем недавно только. До этого я была, можно сказать, в минусе. Что-то там записывала себе на бумажку. Сейчас я записалась в обучающий центр в Минске. Меня там обучают и бухгалтерии, и введению инстаграма, и прочему. Теперь я уже четко знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтоб и дальше развиваться, и чтобы твое дело приносили прибыль. Так что скоро совмещу здесь – и животноводство, и растениеводство, - улыбается Инга.

… Хоть в городе нас ждали уже свои дела, уезжать отсюда совсем не хотелось. Как-то все здесь слишком спокойно и умиротворенно. Аист, который то дело кружил над конюшней. Бдительная Тигра и «мартовский» кот. Благородные лошади и милая пони. А вот и Пилигрим вернулся с прогулки к своему стойло. Правду сказала Инга – зачем уходить оттуда, где тебе хорошо. Вот и нам не хотелось.

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