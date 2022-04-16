Эксперт: 9 мая станет днем позора для Путина 27 16.04.2022, 20:21

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Российский диктатор не сможет выстроить своих солдат, как это было раньше.

Военная помпезность и зрелищность парада ко дню Победы в России будет резко контрастировать с тяжелыми боями и неудачами в Украине. Эксперты задаются вопросом, как Путин подаст публике военные действия русских, приводит статью NBC unian.net.

До недавнего времени Путин использовал парады в Москве 9 мая для сплочения граждан РФ и создания российской идентичности на фоне разгрома нацистской армии Советским Союзом.

Сам российский диктатор рассказывал о погибших и раненых членах семьи во времена блокады Гитлером Ленинграда.

Теперь же глава Кремля ежегодно на День победы затрагивает вопросы современных проблем безопасности. "Это говорит о целях России в мировой политике", - считает политолог кафедры военных исследований Королевского колледжа Бен Судавар.

Таким образом, Путин пытается донести до масс, что он – именно тот человек, кто проведет страну через невзгоды, как уже было в 1945 году.

В День победы Путин не сможет выстроить своих солдат, как это было раньше, отметил Судавар. Поскольку Россия уже "потеряла тысячи" в войне с Украиной.

Но, добавил он, российскому диктатору будет "очень легко" соврать о победах в "спецоперации", потому что мало шансов, что кто-то из военнослужащих запротестует.

"Военные ВС РФ могут не соглашаться со своим руководством, но они этого не делают публично. Это не только страх возмездия, это также страх быть обвиненным в нелояльности", - объяснил Судавар.

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