Reuters: Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь 12 16.04.2022, 20:27

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Украинский олигарх уверен, что военные продолжат защищать город.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии агентству reuters заявил, что его компания СКМ сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины как крупнейший частный бизнес страны.

Он пообещал, что будет помогать заново отстраивать Мариуполь, который стал как мировой трагедией, так и мировым примером героизма. Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским, он уверен, что украинские военные продолжат защищать город.

Бизнесмен напомнил, что вернулся в Украину 23 февраля и остается в стране, ежедневно поддерживая связь с руководителями "Метинвеста" – своей компании, управляющей мариупольскими заводами "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши [новые производственные] планы, чтобы мариупольская сталь могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках", – цитирует агентство комментарий Ахметова.

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