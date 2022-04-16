Белорусы не дали режиму отобрать детей у семьи политзаключенных 3 16.04.2022, 20:45

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Солидарность в действии.

Юлию и Игоря Лаптановичей засудили по так называемому «хороводном деле». Игорю дали 2,5 года колонии, а Юлии – 3 года «домашней химии». Позже Юлию арестовали заново – теперь она ждет приговора. Их дети живут у бабушки. Та сперва не знала, что делать. Но неравнодушные белорусы не бросили семью Лаптановичей в беде, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Когда Юлию снова арестовали, ее мать, Татьяна, была в отчаянии: забрали дочь, забрали зятя, на ней остались трое маленьких внуков. Но наши зрители поддержали наших героев в полной мере. Мы поговорили с Татьяной, которая сейчас растит трех внуков, о волне солидарности, которую она почувствовала после выхода нашей программы.

Когда вышла программа про Юлию и Игоря, нам начали писать много людей с предложениями о помощи. Всех их мы перенаправляли к Татьяне. Она говорит, что получила самые разные вещи: от книг и игр до носочек и маечек, много конфет. Наши зрители осуществили мечту внуков Татьяны – подарили им компьютер. Особенно нужны были деньги: они полностью пошли на кровати. Дело в том, что одно из требований опеки, чтобы у каждого ребенка было отдельное спальное место и стол.

Для Татьяны даже просто открытка – поддержка. Она почувствовала, что она не одна, что хороших людей вокруг много, и что каждый кто как может, так и помогает. Это будто удваивает силы.

«Боже, ну вот жили до сих пор и казалось, что мир весь стал злой, – делится Татьяна. – Но оказалось – нет! А людей-то хороших много! И одновременно с тобой так, как ты, думают… людей таких, дай бог, невпроворот. Значит, мои дети не зря были так уверены в этом во всем».

Татьяна рассказала, как прошел 14-й день рождения Данилы 2 декабря. Среди прочего, он получил открытки от мамы с папой. Когда бабушка попросила внуков загадать желания, те в один голос сказали: «У нас одно желание на троих». На что бабушка ответила: «Нет, не на троих. На четверых».

Дети вычислили, когда папа вернется. Бабушка сказала: «Все, Данечка, 9-й класс, выпускной, будет с папой… уже с тобой». О маме – пока неизвестно.

Мы спросили о нынешних желаниях детей. Они поделились: аквапарк, поездка в Минск, праздник. И все это (и не только это!) состоится благодаря общине белорусов Италии. И нашим зрителям.

В конце нашего разговора и новостей о еще большей поддержке от неравнодушных зрителей Татьяна совсем растрогалась.

«Я сама поваром работаю, и у меня очень вкусные пироги получаются. Поэтому, люди, как будет все хорошо – приезжайте в гости! Я вам пирогов напеку! Какие вы все красивые! Какие вы все классные!» – сказала наша героиня.

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