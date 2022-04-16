Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией о ситуации на фронтах войны 16.04.2022, 20:58

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Боевой дух армии РФ продолжает падать.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 апреля.

Об этом говорится в официальном "Фейсбуке" Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник наносил авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.

Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике.

По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил российской федерации агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории республики Беларусь (железнодорожная станция "Гомель-Новобелицкая"), подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе города Харькова.

На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Успехов не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении на Барвенково и Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое воздействие и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточит усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, города Мариуполь, а также на выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении. Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций. В Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается запугивание и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой".

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