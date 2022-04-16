Холодные воздушные массы с севера России придут в Беларусь 3 16.04.2022, 21:30

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Какой будет погода в начале недели.

Холодные воздушные массы с севера России придут в Беларусь в начале недели, говорят синоптики. В понедельник, 17 апреля, будет облачно с прояснениями.

“Местами, а по юго-востоку страны на большей части территории ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый”, — рассказали в Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью опустится до -4..+2°С, а днем воздух прогреется до +2..+8°С. По юго-западу Беларуси может потеплеть до +10°С.

Во вторник, 18 апреля, на Беларусь сместятся атмосферные фронты с востока Украины. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +2..+9°С.

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