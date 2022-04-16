Секретное оружие Украины 1 Макс Бут

16.04.2022, 21:55

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Война далека от завершения, но победа Украины над российскими войсками в битве за Киев была эпической на века.

Ее будут помнить наряду с поражением Испанской армады в 1588 году, битвой при Йорктауне в 1781 году, битвой при Исандлване в 1879 году, битвой в Цусимском проливе в 1905 году и битвой при Дьенбьенфу в 1954 году как примеры победы более слабой державы над могущественным противником.

Как украинцам удалось отбросить могучую российскую армию, которая, как многие ожидали, войдет в Киев через несколько дней после начала войны?

Большое внимание уделялось, и это понятно, высокотехнологичным системам вооружения, поставляемым с Запада, таким как зенитная ракета «Стингер» и противотанковая ракета «Джавелин». Но и у россиян есть высокотехнологичное оружие. Реальное преимущество украинцев лежит в области военной культуры, которая, безусловно, является отражением общества в целом.

Все многочисленные недостатки российских вооруженных сил были безжалостно выявлены во время неспровоцированного вторжения в Украину. К ним относятся коррупция, жестокость, низкий боевой дух, плохое планирование, плохая логистика, плохая разведка, отсутствие координации между подразделениями, чрезмерная централизация и отсутствие инициативы со стороны младших офицеров и сержантов. Это не новые проблемы, и они не будут исправлены в ближайшее время. Действительно, статья, опубликованная ещё в 1854 году в журнале The Economist и объясняющая ранние поражения России в Крымской войне, которая также велась в основном в Украине, пугающе напоминает отчет о нынешних военных страданиях России.

Особенно бросаются в глаза две российские слабости, отмеченные журналом The Economist. Во-первых: «Русские армии часто являются армиями только на бумаге. … Полковники полков и офицеры интендантства имеют прямую заинтересованность в том, чтобы иметь как можно больше на учете и как можно меньше в походе, — поскольку они прикарманивают жалованье и паек из разницы между этими цифрами». Второе: «Простые солдаты… не имеют любви к своей профессии и интереса к предмету войны». Потому что типичный русский рядовой был «оторван от своей семьи и своей земли, вымучен кнутом, заброшен своими офицерами, кормился черным хлебом, кормился вообще, всегда без удобств, часто без обуви».

The Economist приписывал эти патологии «неадекватности деспотической власти». В нем отмечалось, что «обман, взяточничество, казнокрадство пронизывают все чиновничье племя», что «в этом, кажется, нет ни совести, ни большого утаивания» и что «уважение к истине или честности не имеет никакого отношения к русскому характеру».

Plus ça change, plus c’est la même chose — Ничто не ново под луной.

Современного читателя возмутило бы предположение о неизменном русском «национальном характере», но остальная часть анализа The Economist остается актуальной. Это можно объяснить тем, что Россией по-прежнему управляет, как и почти всю ее историю, жестокая и коррумпированная диктатура.

Недостатки государственного управления помогают объяснить удручающие результаты России в конфликте за конфликтом. Россия проиграла не только Крымскую войну (1853−1856 гг.), но и Русско-японскую войну (1904−1905 гг.), Первую мировую войну (1914−1918 гг.), войну в Афганистане (1979−1989 гг.) и Первую чеченскую войну (1994 г., 1996). Ее крупные военные победы — в наполеоновских войнах и Второй мировой войне — были достигнуты только после того, как захватчик проявил изрядную глупость, рассеяв свои силы по обширным просторам России, и только когда России оказали серьезную помощь западные союзники.

После 2014 года украинские вооруженные силы и государство реформировались по западному, демократическому образцу. Как отмечает Politico, обучение украинцев, которое проводили западные военные, и их собственный опыт борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке ниспровергли «старую советскую модель руководства сверху вниз, которая парализовала российские подразделения» и «породили новое поколение руководителей мелких подразделений и унтер-офицеров, способных мыслить и действовать независимо».

Тим Джуда из Financial Times предлагает яркий пример украинской изобретательности и инициативы в битве за Киев. Он описывает, как «московским силам помешали… куски пенопласта — украинцы называют их карематами — стоимостью всего лишь (полтора британских фунта). Эти пенопластовые коврики не позволяют российским тепловизионным дронам обнаруживать тепло человека. „Мы держали карематы над головой“, — сказал командир батальона Александр Коноко, объясняя, как ночью его люди незаметно передвигались небольшими группами. Таким образом, солдаты, вооруженные противотанковым оружием, поставленным из США, Великобритании и других стран, могли подкрасться к русским, выпустить свои смертоносные и точные ракеты, а затем ускользнуть».

Со временем россияне, возможно, смогут собрать свежие силы для ведения боевых действий в районе Донбасса — хотя на это потребуется некоторое время, — но они не смогут изменить свою отупляющую военную культуру. Вот почему я ожидаю, что украинцы продолжат побеждать в войне, если они продолжат получать необходимое им оружие и боеприпасы с Запада.

Более высокая военная культура — секретное оружие Украины.

Макс Бут, «Новое время»

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