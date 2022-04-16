В Иордании найдено святилище возрастом 9000 лет 16.04.2022, 22:26

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Команда французских и иорданских и археологов обнаружила его в регионе Бадия.

Исследователи, которые ведут раскопки в пустыне на востоке Иордании с 2013 года, наткнулись на крупный ритуальный комплекс, которому 9000 лет. Святилище располагалось в лагере эпохи неолита рядом с ловушками. Охотники использовали их для загона диких животных, в том числе газелей, на бойню, пишет «Вокруг света. Украина».

Команда нашла восемь ловушек, протянувшихся вдоль 20-километровой линии с юга на север, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей Иордании.

Ловушки, которые можно встретить и в других частях Ближнего Востока, также называли «коршунами пустыни». Они состояли из двух и более длинных стен, образующих каменный тупик.

Охотники жили в полукруглых комнатах лагеря рядом с ловушками. А свою добычу экспортировали в другие части региона.

Это уникальное место, и прежде всего, из-за его сохранности, считает иорданский археолог Ваэль Абу Азиза, один из руководителей раскопок. Постройкам 9000 лет, а они почти не повреждены, добавил он.

Внутри святилища были найдены две резные стелы с изображением антропоморфных фигур, ловушек и очага. А также алтарь и ракушки.

В заявлении исследователей говорится, что находка «проливает совершенно новый свет на символику, художественное мышление, а также на духовную культуру доселе неизвестных неолитических народов».

Как отметили археологи, близость святилища к ловушкам свидетельствует о том, что жители этих мест специализировались на охоте. А ловушки были центром их культурной, экономической и даже духовной жизни.

В состав команды вошли археологи из Университета Аль-Хусейна бин Талала (Иордания) и Французского института Ближнего Востока.

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