Глава Минобороны Украины потроллил русских подбитым крейсером «Москва»1
- 16.04.2022, 22:33
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Видеофакт.
Министр обороны Украины Алексей Резников в twitter еще раз обратился к российским солдатам с призывом сложить оружие и отказываться от участия в войне с Украиной.
Свой текст он сопроводил иллюстрацией с подбитым крейсером РФ «Москва» и песней группы Scorpions «Wind of changig».
«Идите за Москвой... или будьте умными и возвращайтесь домой. И ожидайте приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Такая возможность «сейчас или никогда». Не пропустите», — написал он.