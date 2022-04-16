Каких импортных товаров может лишиться Беларусь? 16.04.2022, 22:55

3,182

Белорусов могут ждать пустые полки.

С дефицитом каких товаров рискует столкнуться белорусский потребитель в ближайшее время? Это может случиться, если, конечно, наши транспортники и логисты не разведают новые транзитные направления из Китая или Турции и идущий оттуда товар по дороге не расхватают в стремительно опустошающей торговые прилавки России, пишет office life.

219 позиций, по которым, согласно перечню МАРТ, страна в текущем году полностью зависима от импорта, разбиты на 15 групп. Наибольший ассортимент — по хозяйственным товарам и инструменту, а также по игрушкам и товарам для детей (31 позиция). В первую включены, например, бензопилы, бензиновые газонокосилки, шланги к стиральным машинам, щетки и швабры, сумки-тележки. Во вторую — кроме разнообразных игрушек, радио- и видеоняни, детские автомобильные кресла и др. По замещению выпадающих из-за западных санкций товаров вся надежда на китайцев, которые и без этого занимают здесь доминирующее положение.

Детский ассортимент — одно из главных проблемных направлений в белорусском импортозамещении. На протяжении многих лет МАРТ не теряет надежд, что найдутся местные умельцы на 22 вида школьно-письменных товаров и канцелярских принадлежностей (от ручек до школьных глобусов) и аксессуары для новорожденных (8 позиций). Продукция для детей присутствует и в группе товаров для физической культуры, спорта и туризма (23). Беларусь импортирует кардиотренажеры, коньки, шлемы, маски для хоккея, а также многочисленные принадлежности для игры в теннис, для плавания и гимнастики, мячи.

Каких импортных товаров может лишиться Беларусь и удастся ли их заместить?

На текущий год МАРТ также предложил бизнесу 26 позиций по электротоварам (среди них — посудомоечные машины, мелкая кухонная техника, электропылесосы и электроутюги, электросамокаты), 20 — по теле-, радио-, фототоварам и вычислительной технике (смартфоны, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, планшеты и ноутбуки) и 16 — по галантерейному ассортименту (эпиляторы, электробритвы, маникюрные наборы, солнцезащитные очки). В группе товаров бытовой химии всего 4 пункта, и в их числе — синтетические моющие средства в виде таблеток и концентратов.

Среди десятков продовольственных позиций по-прежнему фигурируют шипучая карамель, бульонные кубики, заменители сахара и замороженный картофель фри из отечественного сырья для общепита. Многие из этих товаров производились мировыми брендами на фабриках в России. В связи с закрытием этих производств Беларусь, входившая в зону компетенции российских филиалов, в ближайшее время испытает проблемы с их поставками.

Плюс медицинские маски и груши

Еще один перечень МАРТ, в котором значатся производимые, но в недостаточном объеме и не тех потребительских свойств товары, обычно небольшой. Но на текущий год он заметно вырос. В нем 158 позиций (145 из них — непродовольственные), тогда как годом ранее было 134 (128).

Прирост связан с внешними обстоятельствами. Ведомство, отреагировав в том числе на ситуацию с пандемией, озаботилось, чтобы в стране по возможности было налажено производство медицинских масок с фильтрами и самих фильтров. Группа изделий санитарно-гигиенического назначения, в которую входят эти товары, в целом разрослась на 15 новых позиций. Среди них — бумажные платки, женские прокладки, косметические диски и ватные палочки, пеленки для домашних животных, а также хлопковая или хлопко-льняная вата.

Каких импортных товаров может лишиться Беларусь и удастся ли их заместить?

В стране, судя по новым рекомендациям МАРТ, теперь не хватает (или есть вопросы по органолептическим и прочим свойствам) отечественных сыров некоторых видов и овощей. По сырам — это твердые и сверхтвердые, мягкие с белой плесенью, голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, тертые сыры или в порошке. Среди овощей с нынешнего года фигурируют отдельные виды лука (шалот, порей), капусты (цветная, брокколи, брюссельская, краснокочанная), салата (латук кочанный и латук прочий), сладкий перец, спаржа, сельдерей, арбузы, замороженные овощи и их смеси, груши различных сортов.

Появление этих товаров стало одним из следствий введенных белорусским правительством в 2021 году антисанкционных мер в отношении ряда недружественных стран. Теперь сыры и овощи встали в один ряд телевизорами «с тонким и ультратонким корпусом» и «конкурентоспособными, экономичными, надежными» легковыми автомобилями, которые МАРТ давно хочет видеть сходящими с конвейеров отечественных заводов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».