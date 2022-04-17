Режим Лукашенко рушится и нам очень скоро придется действовать 2 17.04.2022, 8:12

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Чтобы победить, белорусам надо объединиться.

Об этом сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя последние события войны в Украине.

— Как вы оцениваете шансы Украины в битве за Донбасс, которая может начаться уже в ближайшее время?

— Верю в конечную победу Украины в этой войне. В битве за Донбасс украинской армии будет очень и очень тяжело, ведь преимущество и в технике, и в воздухе, и в жилой силе у россиян значительное. Многое будет зависеть от поддержки Запада в самые ближайшие дни и недели.

— Британское издание The Times пишет, что Путин хочет добиться преимущества над ВСУ на восточном направлении в соотношении 5 к 1. Почему Россия до сих пор применяет средневековую тактику войны, где главное — количественный перевес?

— Не стоит недооценивать врага. Как раз таки именно сейчас Россия пытается действовать по канонам военной науки и для наступающей стороны необходимо трех- или пятикратное преимущество в живой силе.

В начальный период войны российское командование показало свою полную профнепригодность, когда атаковало по пяти-семи различным направлениям. Это была абсолютная глупость, а сейчас Кремль ставит задачу через эту битву на Донбассе захватить левобережную Украину и, я думаю, Одессу. Это сегодня такая задача максимум для России, а задача минимум — сохранить сухопутный коридор в Крым и снабжение полуострова днепровской водой.

Не исключаю также использования ядерного оружия, потому что советская армия десятилетиями отрабатывала на практических учениях (в том числе еще во времена Жукова) применение ядерного оружия для прорыва эшелонированной обороны. В данном случае украинские войска имеют такую оборону в Донецкой и Луганских областях. Но и, может быть, еще в какой-то точке будет одновременно применено тактическое ядерное оружие. Таким способом Россия может попробовать уничтожить связь и интернет на территории Украины.

Битва за Донбасс будет самым масштабным военным сражением в XXI веке.

— Есть ли у Запада политическая воля к более решительным шагам, таким как эмбарго на российские газ и нефть, экспорт которых приносит в казну РФ до €1 миллиарда в день?

— Мне кажется, что наиболее реально оценивают и действуют в нынешней ситуации как раз таки руководители американской армии и стран НАТО, именно военные руководители. Политическое руководство стран Запада долгие годы не нуждалось в лидерах, которые могли вести стратегическую борьбу с диктатурами.

Запад долгое время выбирал удобный и комфортный путь, то есть обеспечение уровня жизни в своих странах, мировая торговля, глобализация, и никак не мог поверить, что еще остались государства, которые являются диктатурами, даже государства фашистского типа.

Вместо того, чтобы смотреть правде в глаза, многие западные лидеры шли по пути наименьшего сопротивления, потому что было абсолютно ясно, например, что «Южный поток» и «Северный поток» нужны России для того, чтобы ударить по Украине. Запад планировал, что будет снабжаться газом и на эту войну не будет обращать внимания.

Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но мы видим, что такие лидеры как Макрон, Шольц и даже Байден не совсем готовы к той роли, которая сегодня необходима для лидеров цивилизованного мира. Байден, наверное, более адекватен, но человек уже достаточно в серьезном возрасте. Можно выделить руководство Великобритании во главе с премьер-министром Джонсоном, которые заняли четкую позицию в украинской войне и, конечно же, лидеров Польши и стран Балтии, являющихся самыми верными союзниками Украины и сторонниками эффективных санкций против РФ.

Конечно, дает надежду принятие одной из палат Конгресса США закона о ленд-лизе, который значительно упростит поставки американского оружия в Украину, а также заявление таких руководителя внешней политики ЕС Борреля и того же Байдена о том, что судьба Украины будет решаться путем военных действий.

— Почему Киев не ввел эмбарго на торговлю с Беларусью, хотя с ее территории до сих пор происходит агрессия против Украины?

— Многие годы наблюдалось противоречие в политике демократических лидеров Украины. С одной стороны, они представляли ту часть украинского общества, которая выходила на Майдан в 2004-2005 годах, в 2013 году, которая воевала с россиянами за свободу и независимость.

Однако во внешней политике, к сожалению, все время партнером Украины в Беларуси был лично Лукашенко и выстроенный им режим. Украинские власти напрочь игнорировали борьбу белорусов против диктатуры Лукашенко и ничего не сделали, чтобы помочь нам в 2020 году.

Игнорировались все предупреждения белорусской демократической оппозиции о том, что рано или поздно будет удар с «северного балкона», с территории Беларуси по Украине, если украинские власти не помогут белорусским демократическим силам, белорусским независимым медиа.

Мы и сегодня слышим заявления главы СНБО Украины Данилова о том, что они «никак не ожидали нападения с севера», что «до последнего не верили в это».

Хотя знаю, что украинская разведка располагала всей информацией. Были предупреждения о возможности вертолетных десантах с территории Беларуси. Предупреждала и британская, и американская разведки о концентрации войск. Но эта украинская надежда, что жулик и убийца Лукашенко может быть партнером, привела к тому, что враг оказался под Киевом, привело к трагедиям в Буче, Бородянке, Ирпени. Потому что все эти российские убийцы вместе с кадыровцами и лукашенковским спецназом вошли с территории Беларуси.

Надеюсь, что все-таки украинские власти второй раз не наступят на лукашенковские грабли и будут последовательны, не станут закупать снова белорусские нефтепродукты из российской нефти, российский уголь из Беларуси, удобрения и так далее.

В отличие от России, которая еще не почувствовала последствий экономических санкций в полной мере, в Беларуси катастрофическая ситуация, многие ведущие флагманы просто остановились из-за отсутствия сбыта. Об этом свидетельствует слезное письмо международного посланника Лукашенко, любителя вышиванок Владимира Макея к Евросоюзу. Фактически там говорится: «Спасите режим Лукашенко». Но белорусским и украинским журналистам необходимо смотреть, чтобы все эти «бизнес-реалисты» и олигархи не начали снова торговать с Лукашенко.

— Сегодня врагами независимой Беларуси является и Лукашенко, и Путин. Как белорусскому народу решить эти две проблемы?

— Самостоятельно белорусский народ решить эти проблемы не сможет. Нам надо поддерживать украинский народ в его борьбе. Потому что сегодня не только судьба Украины, но и судьба Беларуси, судьба всего мира во многом будет зависеть от действий украинских вооруженных сил, флота, авиации. Мы должны сделать все, чтобы помочь украинцам победить. Что-то мы уже делаем.

Очень многое сделали белорусские журналисты и блогеры, ведь состояние общественного мнения в Беларуси радикально отличается от состояния общественного мнения в Российской Федерации. По сравнению с 2014 годом абсолютное большинство белорусов на стороне Украины, выступает против этой агрессии, особенно против нахождения российских войск на территории Беларуси и нанесения авиационных ракетных ударов из нашей страны.

Также должно быть четкое понимание у всех и у каждого, что наша битва неизбежна. Не получится легким путем сменить власть. Убежден, что режим Путина будет рушиться, и он будет просто отстранен от власти. Ближайшее окружение и бизнес в России сегодня являются его врагами.

Когда будет рушиться режим Лукашенко, нам придется действовать, нам придется идти тоже на жертвы. И это случится достаточно скоро и надо быть к этому готовыми морально и организационно.

— Есть ли в Беларуси здоровые силы, которые это осознают и готовы бороться?

— Конечно. Это наши белорусские политзаключенные, многие лидеры, которые находятся сегодня в тюрьмах. Многие отмечают, что именно они вдохновляют белорусов на борьбу, высказывают слова поддержки. Это и Николай Статкевич, и Полина Шарендо-Панасюк, и Сергей Тихановский, и Евгений Афнагель, и Виктор Бабарико, и многие другие, говорящие о том, что надо бороться и мы победим.

Это, конечно же, белорусские добровольцы, сражающиеся сегодня в Украине, в батальоне имени Кастуся Калиновского и других подразделениях.

Это белорусские журналисты, блогеры, о фантастической работе которых я уже говорил. Это представители белорусской диаспоры, включая и бизнесменов, которые оказывают поддержку украинскому народу, украинским вооруженным силам, белорусским добровольцам в Украине и, конечно, многие политики, которые оказались за рубежом, которые продолжают свою деятельность по отстаиванию интересов белорусского народа и говорят о необходимости решительной помощи западных стран, стран НАТО для Украины.

Украинцы смогли сплотиться вокруг армии и президента Зеленского. Белорусы должны объединиться вокруг лидеров, находящихся в тюрьмах, и белорусских добровольцев.

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