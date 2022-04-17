Украина продолжает сражаться (онлайн) 17.04.2022, 8:15

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(Обновляется) Главные события 53-го дня войны.

Украина 53-й день борется за свою свободу. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка российских войск, которое держит в блокаде Мариуполь, ослабело. Захватчики пытаются одержать хоть какую-то победу в городе.

По данным Генштаба ВСУ, в подразделениях оккупантов растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество горючего и питания.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 53-го дня войны. Что происходило в Украине 16 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:07 Артиллерия ВСУ потроллила оккупантов в Вербное воскресенье и пообещала украинцам победу.

08:55 Бойцы из белорусского батальона имени Кастуся Калиновского получили особенную благодарность от ВСУ. Белорусы, что помогают защищать Украину от российского вторжения пришли на помощь украинским воинам в непростую минуту в таком месте, куда очень трудно попасть.

08:42 В США начали изучать опыт ВСУ в войне с РФ: американские военные начали учения по сценариям из Украины. Цель учений – подготовить американскую армию к сражению с крупными противниками – такими как Россия или Китай.

«Российско-украинский опыт — очень убедительная для нашей армии иллюстрация того, насколько важной будет информационная сфера. Мы говорили об этом около пяти лет. Но на самом деле мы видим, насколько невероятно силен оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени», - заявила министр Армии США Кристин Вормут.

08:30 Режим Лукашенко рушится и нам очень скоро придется действовать. Об этом сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя последние события войны в Украине.

08:22 Американские СМИ: Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

В связи с этим США уговаривают союзников как можно быстрее предоставить Украине новые партии оружия.

08:16 Во время пасхальной мессы Папа Римский Франциск осудил жестокость войны в Украине, а также на украинском сказал: "Христос воскрес!":

"Все мы молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что произошло много страданий. Мы можем только предложить вам наше общество, наши молитвы и сказать вам: Мужайтесь, мы вместе с вами!".

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