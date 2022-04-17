О «простых людях» 5 Альфред Кох

17.04.2022, 8:19

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Альфред Кох

В войне Путина против Украины невиновны лишь российские младенцы.

Подходит к концу пятьдесят второй день войны. И сегодня, в канун Воскресенья Господня, я хотел бы поговорить о страдании. О страдании т.н. «простых» людей.

Вот часто говорят: простой народ не должен страдать о того, что творят власти его страны. Выглядит убедительно. Прежде всего для того, кто сам себя идентифицирует как «простой народ».

Но мне сразу в голову приходит недавняя история с Афганистаном. Двадцать лет проводили там американцы какое-то подобие модернизации и пытались вытащить эту страну из средневековья в современность.

Они закачали туда триллион долларов, освободили женщин, дали возможность людям учиться, понастроили там школ, больниц, развивали инфраструктуру. Они создали, обучили и вооружили 200-тысячную армию, которая должна была стоять на страже этих завоеваний.

Афганцев (т.е. именно вот этот самый «простой народ») много раз предупреждали (да они и сами это прекрасно знали), что если придут талибы, то ни о какой свободе женщин не может быть и речи. Более того: нельзя будет петь песен, заниматься спортом, нормально учиться и т.д. К тому же, совершенно очевидно, что в этом случае страну ждет полномасштабный голод.

Простые афганцы согласно кивали головами и цокали языками. Но как только американцы ушли - вся афганская армия мигом разбежалась, а простые афганцы открыли ворота своих городов для талибов. Талибы захватили страну в считанные дни при полной поддержке народа.

И случилось то, что и должно было случиться: всех женщин посадили под домашний арест, запретили петь и заниматься спортом, а на страну обрушился страшный голод.

И вот тут-то западные профессиональные плакальщицы «за простой народ», эти старые кошелки с растрепанной сединой и в джинсах времен Вудстока, заблажили: «простые люди не должны страдать!»

Нужно, мол, немедленно выделить несколько миллиардов долларов, чтобы их накормить. (Сами эти кошелки в жизни не заработали ни цента, но чужими миллиардами всегда распоряжаются очень охотно).

Я все время задаюсь вопросом: почему? Почему они не должны страдать? Они сознательно сделали свой выбор. Он у них был. У них была возможность сопротивляться. Их армия была минимум в три раза больше армии талибов. И в десятки раз лучше вооружена.

Но они предпочли сдаться. Они посчитали это правильной стратегией. Почему бы не ответить за этот выбор? Они сделали его за себя и за своих детей. Вот теперь настал час расплаты.

Если им сейчас помочь, то они никогда не увидят причинно-следственной связи между своим выбором и последствиями, которые этот выбор влечет. И так и будут находится в полном убеждении, что им можно делать любой выбор: им за него ничего не будет и пропасть им не дадут. Ведь простой народ не должен страдать в любом случае, какие бы глупости он не совершал...

Аналогичная ситуация случилась в 2014 году с Крымом. Украина тогда решила отдать его без боя и вполне справедливо, что никто и пальцем не пошевелил, чтобы вместо них защитить Крым от «зеленых» человечков.

Но теперь, когда украинский народ демонстрирует невероятное мужество и с оружием в руках защищает свою страну от агрессоров, разумеется он вправе расчитывать на помощь и поддержку всего человечества. И конечно, украинский народ не должен страдать. И наш долг как минимум облегчить эти страдания, раз уж мы не можем их прекратить. Во всяком случае - сию минуту.

Но теперь раздаются голоса, что и простой российский народ не должен страдать. Он, де, никак не может повлиять на Путина и его банду, он, мол, сам страдает о Путина уже больше двадцати лет, и поэтому давление на Россию в виде санкций - это, типа, неправильно.

Вот, персональные санкции против олигархов - это еще куда ни шло, а те санкции, которые провоцируют падение жизненного уровня «простых» россиян - это не комильфо. Так нельзя. Все те же кошелки по всему миру опять оживились и начинают свой скулеж про «муки простых людей».

У меня в связи с этим несколько вопросов. Вот есть, например, пресловутый Уралвагонзавод. Он производит танки. Они приносят украинцам смерть и разрушения.

Предположим, что технологические санкции сработали и завод встал от отсутствия комплектующих. Десятки тысяч людей в Нижнем Тагиле лишились работы. И найти ее там - без шансов. Они начинают именно что страдать. И их семьи - тоже.

И? Что? Отменять санкции? Пусть и дальше производят смерть и разрушения? Главное, чтобы простые люди не страдали? И ведь это можно сказать про сотни заводов по всей России. А на них работают те самые «простые люди»...

Пойдем дальше. Вот есть солдатик. Он мародерствует, насилует и убивает мирных украинцев. Он ведь не из космоса приехал в Украину. Его же родили мать и отец. Они его таким воспитали.

Это им он слал стиральную машину и ковер, которые он вытащил из чужой квартиры. Это для них он сорвал золотые сережки с трупа девушки, которую сначала изнасиловал, а потом убил. Это ведь они ему с малых лет объясняли, что так - можно. И что главное - не попадаться.

Они, эти простые люди, не должны страдать? Вот он сидит сейчас у себя на кухне, простой пятидесятилетний мужик-работяга, пьет пивасик и недоумевает: почему я должен страдать из-за этой войны? Я отдал сына в армию, он там воюет за Россию, а я - страдаю! Что я не так сделал?

Как ему объяснить, в чем его вина? Что посоветуете, а? Должен он страдать или нет?

А воспитательница в детском саду, которая учит детей, что война - это хорошо, а мир - это плохо? А завуч, которая подделывает протоколы избирательной комиссии? А росгвардеец, который лупит демонстранта на антивоенном митинге? А студент, который стучит на своих товарищей «куда надо»? Они что, тоже не должны страдать?

А ведь это все простые люди... Которые ни в чем не виноваты... Которые никак не могут повлиять на Путина...

Я уж не говорю про всех этих следователей, ментов, фээсбэшников, судей и все чиновников самы разных рангов.

А еще плюсуем сюда тех, кто работает в этой колоссальной путинской машине по промыванию мозгов. Там ведь не только Соловьев и Скабеева. Не только Эрнст и Добродеев.

Там сотни тысяч редакторов, продюсеров, инженеров, операторов, электриков, просто технического и административного персонала. Это плоды их труда жрут каждый вечер простые россияне. Они не должны отвечать за эти плоды? Их это не касается? Они простые люди и поэтому не должны страдать?

По всему получается, что единственные, кто не имеет отношения к этой войне - это младенцы и пенсионеры. Ан, нет: даже и пенсионеры - имеют. Потому, что именно они - главный и самый верный путинский избиратель. Вот поэтому и остаются лишь одни младенцы...

Это их жизнь и их будущее принес в жертву своим амбициям Путин. Это только они будут страдать невинно. Так же как в Афганистане: там ведь тоже дети стали заложниками выбора, который сделали их родители...

Да, да, я знаю: есть люди (например, сторонники Навального, но не только) которые честно боролись и продолжают это делать. Которые выходят на демонстрации, сидят по тюрьмам, вынуждены были уехать, находятся под угрозой ареста и т.д. Некоторых из них даже убили...

Но парадокс ситуации состоит в том, что эти люди не просят для себя исключений. А, напротив, даже поддерживают санкции. Потому, что понимают, что страдания простых россиян это ничто, если посмотреть на Бучу и Мариуполь. На все разоренные украинские города и деревни. На тот ужас, которые творят там российские солдаты.

И если для того, чтобы прекратить этот ужас нужны такие страдания простых россиян, значит так тому и быть. Если у кого-то есть рецепты «более лучше» - пусть предложит. Но их нет...

Так что больше санкций, хороший и разных. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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