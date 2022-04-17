Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху 2 17.04.2022, 8:31

1,784

Большинство христианских церквей сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Католики, греко-католики и большая часть протестантов отмечают древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, Пасху.

В католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси состоялись праздничные богослужения.

Пасха — это праздник в честь Воскресения из мертвых Сына Божия, Иисуса Христа. Дата этого события — плавающая. Она исчисляется по лунно-солнечному календарю. Традиционно — это первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия. Христиане восточного и западного обрядов чаще всего празднуют Пасху в разные дни. Это связано с использованием разных календарей. Православная церковь использует юлианский календарь, а католики — григорианский.

Пасха 2022 года у католиков приходится на 17 апреля. А вот православные христиане будут праздновать это событие всего лишь через неделю — 24 апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».