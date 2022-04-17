Как белорусские врачи помогают украинцам во время войны 4 17.04.2022, 9:14

8,788

Украинцы отмечают настоящий героизм наших медиков.

Невероятная история, которая за эти несколько дней буквально облетела мир. Врачи киевской клиники «Феофания» спасли жизнь 20-летнему солдату Владимиру Гордиенко, достав вражескую пулю из его сердца. Уникальная операция имеет, среди прочего, и белорусский след, пишет сайт телеканала «Белсат».

Почти 5 лет назад белорусский врач Максим Павловский уехал в Украину, последние полтора года живет в Киеве и работает в клинике «Феофания». 24-го февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину, Максим, как и многие наши соотечественники, решил остаться и помогать стране, которая стала для него вторым домом.

«В военное время клиника была переведена на военное положение. Была организована сортировочная бригада, логистика – и клиника начала уже помогать раненым», – говорит Павловский.

Операция удаления пули без остановки сердца длилась 5 часов. От смерти солдата отделяло буквально полтора миллиметра, вспоминает Максим Павловский, который участвовал в операции как анестезиолог.

Заместитель главного врача «Феофании» Андрей Строкань не скрывает уважения к коллегам-белорусам, которые не только не уехали, но и первые 30 дней полномасштабной войны вообще не покидали территории клиники. Нет к белорусам никаких претензий и из-за обстрелов, совершенных оккупантами в том числе и с территории нашей страны, добавляет Андрей Строкань.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».