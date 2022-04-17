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Как белорусские врачи помогают украинцам во время войны

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  • 17.04.2022, 9:14
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Как белорусские врачи помогают украинцам во время войны

Украинцы отмечают настоящий героизм наших медиков.

Невероятная история, которая за эти несколько дней буквально облетела мир. Врачи киевской клиники «Феофания» спасли жизнь 20-летнему солдату Владимиру Гордиенко, достав вражескую пулю из его сердца. Уникальная операция имеет, среди прочего, и белорусский след, пишет сайт телеканала «Белсат».

Почти 5 лет назад белорусский врач Максим Павловский уехал в Украину, последние полтора года живет в Киеве и работает в клинике «Феофания». 24-го февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину, Максим, как и многие наши соотечественники, решил остаться и помогать стране, которая стала для него вторым домом.

«В военное время клиника была переведена на военное положение. Была организована сортировочная бригада, логистика – и клиника начала уже помогать раненым», – говорит Павловский.

Операция удаления пули без остановки сердца длилась 5 часов. От смерти солдата отделяло буквально полтора миллиметра, вспоминает Максим Павловский, который участвовал в операции как анестезиолог.

Заместитель главного врача «Феофании» Андрей Строкань не скрывает уважения к коллегам-белорусам, которые не только не уехали, но и первые 30 дней полномасштабной войны вообще не покидали территории клиники. Нет к белорусам никаких претензий и из-за обстрелов, совершенных оккупантами в том числе и с территории нашей страны, добавляет Андрей Строкань.

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