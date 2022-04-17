Российский пропагандист Соловьев пришел в истерику из-за гибели крейсера «Москва» 46 17.04.2022, 9:25

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Видеофакт.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за гибели российского крейсера «Москва». Напомним, он был уничтожен двумя украинскими ракетами «Нептун» и пошел на дно.

«Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота - "Москвой"… И когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы - я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?» — сказал он.

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